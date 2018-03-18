呂承祐開音樂會最怕破音 直呼不可能的任務

呂承祐將有演出。（躍演劇團提供）

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呂承祐將展現歌唱實力。（躍演劇團提供）

《釧兒》音樂劇男主角呂承祐將在3月18日舉行個人第一場專場音樂會，他感性說，用這個身分是他從來沒想過的事。

他記得小時候第一個夢想是要成為導遊，可以自由自在去世界各地旅行的生活，令人羨慕。接著開始當乖寶寶，乖乖讀書、學琴，曾經也想當個鋼琴家，後來走進芝麻街，學習英文這項技能後，曾經也以為自己會成為一個英文老師。

但沒想到念完高中大學後，所有生活的一切，都變得不一樣。2018踏入30歲的這一年，「每次都拿村上春樹也是30歲才開始寫小說來逃避現實的我，不得不認真看看自己現在的模樣，然後朝著比較明顯目標去努力」。

這次音樂會一共要演唱十六首歌曲，中英文曲目各半，但光背歌詞，就讓呂承祐焦頭爛額，深恐一上台之後，腦筋一片空白，所以這週神經緊繃，不敢懈怠，尤其導演曾慧誠特別要求他選唱去年美國東尼獎最佳音樂劇《Dear Evan Hensan》，裡面一首〈Waving Through the Window〉的曲子，讓他吃足苦頭，都已經降Key唱，還是有可能會破音，讓他直呼簡直是「不可能的任務」。

呂承祐說，2018年的各個製作案陸續展開，除了忙排練18日自己的音樂會之外，3月30日、31日兩天，《釧兒》音樂劇音樂會將到廈門巡迴，而且這次還要跟之前《DAYLIGHT》演出激情戲的葉文豪，從情人變成父子，感覺很奇妙，接下來會有許多精彩演出，期盼大家給予支持。

(中時)

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