回顧李敖一世「驚」句 連網友也佩服封「現實版戰神」

知名作家李敖病逝，享壽83歲。（本報系資料照／郭吉銓攝）

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中時電子報

作家李敖今早辭世，享壽83歲，人生後半段飽受腦幹腫瘤之苦的他，讓醫療團隊見證堅強的求生意志。生前暢談文壇與政壇的李敖，作風一派狂傲、爭議不斷，被視為當代奇人，就連網友也佩服，曾封他為「現實版戰神」，只要他在場，「什麼戰神都要向後退一位」。

先前替李敖出版《李敖登陸記》一書的北京三聯書店前總編輯李昕，認識李敖時間有近30年，他曾寫下超過1萬字紀錄兩人間的互動，並提及李敖人生4大爭議。文中詳述李敖口出狂言的原因，「他的張狂有合乎邏輯的成分」，指出李敖早期屢屢被打壓，經歷人被關、書被禁、輿論被封殺，因而藉此才能引發社會關注，延伸成他現今人們印象中的特立獨行說話風格。

李敖生前作風特立獨行，曾參選過總統、立委與台北市長。(圖為1999年李敖赴新黨召開黨團會議，表述參選理念。本報系資料照)

李敖生前「驚世」言論不斷，像是「太陽花連陰毛都沒有」、「台灣只是根小雞巴」、「演藝圈是下三濫行業」等犀利措詞，如此行事作風曾在批踢踢（PTT）引發討論，讓網友封為「現實版戰神」、「絕對不要跟他嘴砲！但是絕對要看他嘴砲」。

而在李昕眼中的李敖，「他的吹牛說大話，有時只是一種玩笑，李敖是個好開玩笑的人，你不能把他的話句句當真」，像是李敖就曾自詡是與台灣故宮一樣重要的國寶、僅次魯迅、胡適的中國現代作家學者，或是在接洽出版書籍過程直批對方「佔著茅坑不拉屎」。這些在外界眼中句句狂傲的用詞，從友人角度來看，其實「這就是一個玩笑，表露他的頑童性格」。

此外，李敖飽讀大量知識的程度，曾讓網友形容「你可以不爽他，但沒辦法瞧不起他」。李昕認為，李敖集文化學者、學問家、作家、思想家於一身，深入研究中國近現代史、時政、社會批判等論述，「他的影響力很少有人可以匹敵，這種力量來源於思想」。

(中時電子報)

文章來源：告訴你一個真實的李敖----我怎樣寫《李敖登陸記》

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