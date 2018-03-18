中山陸橋拆除還重建？ 基市府：9月再決定

2018年03月18日 14:35 中時 張穎齊

基隆中山陸橋即將拆除，市府對此祭出5項拆除與重建的方案，不過由於市府與當地居民舉辦的說明會中，眾人未達成共識，市府決定等今年9月將忠一路打通後，再討論決定。（基隆市政府提供）

基隆中山陸橋即將拆除，市府對此祭出5項拆除與重建的方案，不過由於市府與當地居民舉辦的說明會中，眾人未達成共識，市府決定等今年9月將忠一路打通後，再討論決定。（基隆市政府提供）

擁有42年歷史的基隆中山陸橋，預計將要拆除重建，引發民代與當地居民熱議，基隆市政府對此祭出5項重建或拆除的方案供民眾選擇，不過卻因為意見分歧，沒有達成共識。市長林右昌則表示，市府預計今年9月可將忠一路打通，銜接中山一、二路，屆時再與居民舉辦說明會，決定中山陸橋的未來。

市府指出，中山一、二路拓寬工程預定今年完工，接著規畫中山橋改建工程，並提出中山橋改建5方案，方案1：重建中山橋（不含孝四路引道）、方案2：重建中山橋（不含孝四路及公園街引道）、方案3：拆除中山橋改設平面道路（含人行道）、方案4：拆除中山橋改設平面道路（不含人行道）、方案5：重建中山橋並增設空中走廊人車分道。

5方案一出，使得當地居民出現不同意見，尚且無法達成共識，因此林右昌表示，最近中山一、二路的第3、第2工區即將陸續完工，忠一路貫通工程也預計在9月完工，於是決定等到9月忠一路貫通銜接中山一二路，周邊里民對於當地的交通替代有更清楚的瞭解後，市府再進一步向大家說明，希望能夠凝聚共識，選出最好的方案。

林右昌指出，中山一、二路拓寬工程第3工區預計在4月完成，第2工區到民治平交道口是6月底完工；4月開始拆除國光客運舊站，預計工期38天，5月初拆完，忠一路貫通工期要4個月，約9月就可以接到中山一路，與現在只用一半路面的情況有很大不同，相信到時候很多居民的擔心也都會迎刃而解。

工務處表示，中山一、二路拓寬工程第一工區切換起訖點，分別是北起火車站北口、南至新民路口，施工總工期300天（不含管線遷移約60天），完工之後，排水斷面將從目前的60×90公分，擴大成為150×100公分。

(中時)