被他逼成台灣藝界首位出櫃者 蔡康永「如此」悼李敖

在李敖逼問下出櫃的蔡康永，今聞大師逝世，感性嘆：「他不在，那個江湖就不在了」。(中時資料照片)

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中時電子報

天賦才華同時發揮在文壇與政壇的李敖，證實已於今早病逝於北榮，享壽83歲，而他與演藝圈關係密切，第一段婚姻與「台灣第一美人」胡茵夢閃結閃離，名噪一時，大師也曾公開說莫文蔚是自己的「夢中情人」，屋裡掛著女神送給他的半裸簽名海報，同時，大師還在2001年代陳文茜的班主持節目時，逼得來賓蔡康永出櫃。

李敖是《康熙來了》首集來賓，而他與蔡康永的「緣分」，早在此前已發生，如今被奉為圈內「出櫃導師」的蔡康永，2001年上李敖代班的《文茜小妹大》，當時大師在節目上問他是不是什麼問題都能問，蔡康永說OK，結果竟遭逼問：「你為什麼不結婚？你是不是gay？你是不是gay？」，最後一句更提高八度逼問，蔡康永坦率承認，成了台灣演藝圈首位出櫃者，他事後撰寫長文「對我情感生活的報導」，要眾人別罵大師，「跟他坦承的說話，是我向他這樣一個『真小人』致敬的方法，他活得很有風格，我願意給他『粗魯發問』的特權」。

對於被李敖逼問著順勢出櫃，據《蘋果》報導，蔡康永多年前受訪表示自己若不喜歡說謊，則誰問他這個問題，他也得回答，因此覺得提問的是李敖很慶幸，笑稱「(他)起碼是一號人物」，而今李敖辭世，蔡康永一如以往，以滿溢才氣而感性悲壯的字句悼念大師，說道：「他一個人身上，有東邪西毒南帝北丐中神通；他不在，那個江湖就不在了」。

(中時電子報)

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