盼助台通訊產業升級 移民署頒梅花卡給美國馬志業博士

移民署台北市服務中心主任黃齡玉，頒發梅花卡給美籍資訊博士馬志業。〔移民署提供〕

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馬志業是印度裔美籍人士，現選擇台灣成為他第3個家鄉。〔移民署提供〕

曾在美國IBM公司擔任16年的系統設計工程師，獲IBM頒發7個高級發明獎的美籍博士馬志業，3年多前來台任職荷蘭商戴爾公司台灣分公司資深經理，移民署特別頒發外僑永久居留證「梅花卡」給馬博士，希望有助我國通訊產業及人工智能產業更上一層樓。

馬志業博士是出生於印度，後隨父母親移民美國，在美國長大、就學並取得博士學位，他曾在IBM公司擔任系統設計工程師，長達16年。期間，他曾設計8個IBM高階伺服器，研發超過25項在IT領域的通訊等設計專利，IBM因而特別頒發7個高級發明獎肯定他的貢獻。

馬志業在結束IBM公司工作後，轉任荷蘭商戴爾公司，並獲派戴爾公司台灣分公司資深經理，在戴爾台灣研發中心負責伺服器與新興科投的研發業務。馬博士來台3年多，日前向移民署申請永久居留，移民署在審核發現馬博士是我國所需的專業人材，特別頒發外僑永久居留證「梅花卡」給馬志業。

移民署台北市服務站主任黃齡玉指出，外國人在台永久居留，一般都要在台灣連續居留5年，並且每年在台灣居住183天，才能向移民署提供申請，但如果是我國所需的高級人才，就不受此限。

據馬志業表示，他曾週遊亞洲許多國家，深刻感受到台灣保存了中華文化的精髓，對研乃文有高度興趣，令他印象深刻的是，台灣人很守秩序，像是排隊這件事一直是令他相當驚豔，印度、美國是他前2個母國，如今台灣成了他第3個願意久居及貢獻所能的地方，希望自己的專才能為台灣帶來更多的貢獻。

(中時)

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