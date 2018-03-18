影》力拼龐巴迪C系列！波音新機737 MAX7首次試飛成功

2018年03月18日 14:19 中時電子報 蔡萱

Successful first flight for the 737 MAX 7! Another win for MAX. 🌟 The 737 MAX family provides more revenue, lowest cost, longest range, highest reliability and the best passenger experience in its class. #onaroll https://t.co/4fB1RdDuOi #737MAX #737MAX7 pic.twitter.com/fC66O9unCh — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 2018年3月17日

美國飛機製造巨擘波音著力於搶進窄體客機市場，旗下波音737 MAX家族最新機種 ─ 737 MAX7在16日完成首次試飛，這款針對對手空中巴士A319neo、龐巴迪C系列推出的新機，將在接下來數月繼續一系列試驗。但還沒正式投入服務的 MAX7了銷售不如預期外銷售，也面臨了龐巴迪的低價搶市。

波音737 MAX家族的新機737 MAX7是為高海拔環境、炎熱氣候及長程所設計，16日上午於華盛頓州倫頓市（Renton）機場起飛，並在約3小時後降落在西雅圖波音機場，也為接下來長達數月的試飛過程揭開序幕，該機型也預計在2019年由首個客戶美國西南航空（Southwest Airlines）投入服務。

Takeoff moments ago from Renton. First flight of Boeing 737 MAX 7. pic.twitter.com/ouwmDMdQuX — Graham Johnson (@GrahamKIRO7) 2018年3月16日

Beneath the shiny exterior this test airplane is hard at work! This is the first time the 737 MAX 7 has taken to the skies. ✈️ https://t.co/4fB1RdlTpI #737MAX #737MAX7 pic.twitter.com/CB1yNXppsC — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 2018年3月16日

波音副總裁兼737 MAX計畫總經理萊沃庫恩（Keith Leverkuhn）表示，試飛成功的波音737 MAX7，展現完全符合設計要求的性能。

波音MAX 7是該系列機種中，第3款亮相也是機身最小的窄體客機，最多可載172名乘客，最大航程達到7,130公里，也是737 MAX系列中最遠的，同時也比上一代的737-700型客機多出1,852公里，平均每個座位燃油成本有比舊機減少18%。

此外，波音737 MAX 7比主要對手空巴的A319neo可多載12名乘客，最大航程也多出740公里，平均每個座位燃油成本則少了7%。

波音稱737 MAX系列是波音史上銷售最快的系列，目前已經從全球92個國家，取得超過4,300架訂單。不過目前MAX 7的銷售情況卻是一片陰霾，除了該機型不如其他同系列客機，至今只獲得了不足100架的訂單外，該機型另一個主要對手龐巴迪的C系列（C Series）窄體客機，日前才在與波音的貿易戰中獲勝，也讓MAX 7的銷售面臨更大的挑戰。

波音去年向美國商務部投訴，指控龐巴迪因獲得加拿大和英國政府的補助，以不合理低價向達美航空傾銷75架C系列客機，嚴重影響了波音在美國的商業利益。不過美國國際貿易委員會（ITC）在1月底出乎眾人意外的裁定波音的投訴不成立，也就說龐巴迪不用支付這筆高達300%的關稅。

(中時電子報)