影》力拼龐巴迪C系列！波音新機737 MAX7首次試飛成功

波音737 Max 7。（圖/Twitter@BoeingAirplanes）

友善列印
中時電子報

美國飛機製造巨擘波音著力於搶進窄體客機市場，旗下波音737 MAX家族最新機種 ─ 737 MAX7在16日完成首次試飛，這款針對對手空中巴士A319neo、龐巴迪C系列推出的新機，將在接下來數月繼續一系列試驗。但還沒正式投入服務的 MAX7了銷售不如預期外銷售，也面臨了龐巴迪的低價搶市。

波音737 MAX家族的新機737 MAX7是為高海拔環境、炎熱氣候及長程所設計，16日上午於華盛頓州倫頓市（Renton）機場起飛，並在約3小時後降落在西雅圖波音機場，也為接下來長達數月的試飛過程揭開序幕，該機型也預計在2019年由首個客戶美國西南航空（Southwest Airlines）投入服務。

波音副總裁兼737 MAX計畫總經理萊沃庫恩（Keith Leverkuhn）表示，試飛成功的波音737 MAX7，展現完全符合設計要求的性能。

波音MAX 7是該系列機種中，第3款亮相也是機身最小的窄體客機，最多可載172名乘客，最大航程達到7,130公里，也是737 MAX系列中最遠的，同時也比上一代的737-700型客機多出1,852公里，平均每個座位燃油成本有比舊機減少18%。

此外，波音737 MAX 7比主要對手空巴的A319neo可多載12名乘客，最大航程也多出740公里，平均每個座位燃油成本則少了7%。

大勝波音！ 龐巴迪被裁定不用付300％反傾銷稅
力拼空巴A319neo！首架波音737 MAX 7登場

波音稱737 MAX系列是波音史上銷售最快的系列，目前已經從全球92個國家，取得超過4,300架訂單。不過目前MAX 7的銷售情況卻是一片陰霾，除了該機型不如其他同系列客機，至今只獲得了不足100架的訂單外，該機型另一個主要對手龐巴迪的C系列（C Series）窄體客機，日前才在與波音的貿易戰中獲勝，也讓MAX 7的銷售面臨更大的挑戰。

波音去年向美國商務部投訴，指控龐巴迪因獲得加拿大和英國政府的補助，以不合理低價向達美航空傾銷75架C系列客機，嚴重影響了波音在美國的商業利益。不過美國國際貿易委員會（ITC）在1月底出乎眾人意外的裁定波音的投訴不成立，也就說龐巴迪不用支付這筆高達300%的關稅。

(中時電子報)

文章來源：Boeing 737 Max 7 narrowbody jetliner makes maiden flight

台衛生紙缺貨 美AMAZON網購搶生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。