MLB》近年日投旅美首春訓 大谷翔平表現最慘

2018年03月18日 14:23 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平旅美挑戰投打「二刀流」，評價更在大聯盟新秀榜排前三，然而他春訓至今的表現，卻完全不如在日職一樣威風，外界甚至建議，天使該把大谷下放小聯盟磨練，攤開近幾年日職大咖們挑戰大聯盟第一年春訓的表現，大谷也是表現最慘的。

大谷還沒到大聯盟，就吸引不少球隊的目光，接著先發給各隊問卷、分兩個階段面談，赴美過程受矚目且高調。然而，大谷至今投四場，自責分率高達16.20，打擊率也僅有1成，投打兩端都拿不出應有的表現。

在大谷之前，達比修有、田中將大及前田健太已在美國站穩腳步，他們的第一年春訓，表現又如何？先看到達比修，他在日本火腿效力七年後，2012年26歲時加盟遊騎兵，四人中最早旅美，首年春訓先發投4場，戰績1勝0敗、自責分率3.60。

接著田中也在樂天效力七年後，2014年26歲時披上洋基戰袍，首年春訓出賽5場，戰績2勝0敗、自責分率2.14。最後是前田，他在廣島打了八年，2016年28歲加入道奇，春訓第一年先發6場，戰績1勝2敗、自責分率2.35。

再往前幾年，松坂大輔2007年27歲進紅襪，第一年春訓投5場，戰績2勝1敗、自責分率2.91。要說成績最差的，就屬黑田博樹了，他2008年33歲才旅美去道奇，首年春訓投6場，曾有過一場失6分的紀錄，戰績2勝1敗、自責分率4.57，不過黑田最後待七個球季才返日。

只跟田中三人比較，大谷只待日本職棒五年，23歲就前進美國，到美國第一年，需要時間適應環境，被震撼教育在所難免，大谷也說自己場場都在學習。然而，大谷與其他人狀況相比，即便他投打兼修，狀況也落差太大，顯然調整上，似乎是遇到了些問題，而且問題還不小。

不過，大谷投球會有狀況，似乎也可預期，畢竟他去年只投5場而已，幾乎整年沒實戰。再者，有球探也指出大谷去年投球，幾乎只靠上半身；合理推測，是受腳傷影響做出改變。大谷球季結束，動了手術清除骨刺，現在健康出發，要找回身手加適應環境，實屬不易。

大聯盟整年例行賽162場，比起日職143場，賽程相當緊湊，提高大谷要「二刀流」的難度，天使則未確定是否讓大谷留大聯盟。先前曾有美媒指出，大谷想「二刀流」成功，天使需跟火腿一樣沉住氣； 若大谷再拿不出好表現，天使能忍到什麼時候，現在真的很難說。

(中時電子報)