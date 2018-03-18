影》遵照李敖遺願 李戡：不辦追思會、告別式

2018年03月18日 14:26 中時電子報 戴安瑋 、 簡怡欣 、 楊馨

知名作家李敖在18日上午10時59分離世，結束他傳奇的一生

大師李敖今早因病情惡化病逝台北榮總，享壽83歲，台北榮總總神經醫學中心主任王署君、醫師王嚴鋒，今天下午2點，陪同李敖長子李戡召開記者會。李戡表示，父親在今早10時59分安詳的離開，他和母親都在旁邊，他感謝全體醫療團隊對父親細心照顧，至於父親身後事，會遵照父親的意願，不舉辦任何活動，一切從簡。

李戡說，父親一直是很堅強、很樂觀的人，從來沒有干涉醫生做任何治療，很感謝這麼好醫療團隊照顧，對於相關病情，傳聞很多，但就如醫師所說是這一、二個月急轉直下，不過意識都很清醒。

王署君說，李敖病情是最近幾個月惡化的，最近一、二個月開始意識不清楚，意識清楚時會開玩笑，李敖是一熱愛生命，是生命鬥士，還是跟我們開玩笑。

李戡說，父親在醫治期間，一直堅強、樂觀，不怕痛苦的，也一次一次的渡過難關；情況變糟是最近開始的，情況好時，父親會與人溝通，意識是清楚的。

李戡表示，早上跟媽媽陪在父親身邊，改天會再和大家聊，他現心情悲痛。對於父親身後事，媽媽及他決定遵照父親意願，不辦追思會、告別式，所有活動都不辦。

李戡在李敖生病住院後，一直隨侍在側照顧他。

台北榮總表示，李敖是於2015年7月經北榮診斷為腦幹腫瘤，之後經北榮團隊努力，接連度過難關，2017年4月2日住院，亦順利於同年8月9日出院；去年(2017年)10月1日，李敖再度因肺炎入院，自11月初起，開始投與標靶藥物治療後，病況漸為好轉。今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，雖肺部感染在投藥後趨穩，然電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇，3月18日上午10時59分安然離世，與世長辭，享壽 83 歲。

(中時電子報)