金門風獅爺福德祠擲筊大賽 首獎金獅影城免費看1年

2018年03月18日 14:44 中時 李金生

土地公壽誕祈福儀式由台開集團總經理王嶠奇、立委楊鎮浯、金門縣府祕書長林德恭等人共同主持。（李金生攝）

土地公壽誕祈福儀式在天震堂醒獅團的鼕鼕鼓聲中，揭開熱鬧序幕。（李金生攝）

「土地公保庇喔！」小朋友開心擲出筊杯。（李金生攝）

小朋友虔誠擲筊祈福，體驗地方民俗情趣。（李金生攝）

年輕的媽媽擲筊祈福，希望家人平安健康，帶來好運一整年。（李金生攝）

目前任職烈嶼鄉公所社會課長的吳玉華，在眾人喝采聲中連擲5次聖筊。（李金生攝）

金門風獅爺福德祠擲筊祈福大賽，首日就吸引近千名鄉親和遊客來到。（李金生攝）

農曆二月初二日是土地公壽誕，金門風獅爺商店街福德正神功德會今（18）日起連2天舉辦擲筊祈福活動，最大獎是台開金獅影城免費看1年電影，首日就吸引近千名鄉親和遊客試手氣，現場熱鬧滾滾。

土地公壽誕祈福儀式由台開集團總經理王嶠奇、立委楊鎮浯、金門縣府祕書長林德恭、縣議會副議長謝東龍、金寧鄉長陳成勇、金寧鄉代會主席陳成泉、金湖鎮長蔡西湖、金城鎮代會主席陳天成等人共同主持，特別邀請當地天震堂醒獅團表演，在土地公生日，民俗「頭牙」的日子裡，虔誠祈祝庇佑大家身體健康，從年頭平安到年尾。

根據金門縣志記載，農曆二月初二為社誕：土地誕辰，金門鄉親家家戶戶都會準備米、肉、雜芋薯煮成的貓粥與菜粿，更會到土地公廟擲筊求籤。台開金門風獅爺福德正神功德會連續第4年舉辦擲筊送大禮活動，與鄉親和遊客分享平安喜樂。

台開特別準備象徵十全十美的10元開運金、影城優惠券、影城貴賓招待券與台灣鼎泰豐壽桃做為聖筊禮。只要連續擲出5次聖筊，除可獲得鼎泰豐壽桃外，更可取得明（19）日下午5時登場的「福德聖筊王」決賽權。決賽中擲出聖筊最多者就可在金獅影城免費看1年電影，1年之內無時間、場次限制，但僅限得獎者本人使用。

台開說明，在擲筊大賽中連擲4次聖筊者，可獲得鼎泰豐壽桃1份，3次聖筊者可獲影城貴賓招待券1張，2次聖筊者可獲影城同行券1份(2人同行1人免費)，1次聖筊者可獲影城白金優惠券1張，1次聖筊均未擲出者，也可獲贈10元開運金。

金門風獅爺福德祠是台灣與東南亞最大土地公廟─屏東車城福安宮土地公的正靈分身，2014年10月奉迎跨海到金門，平日香火鼎盛，每年的土地公聖誕日，兩岸遊客聚集祈福或還願，十分熱鬧！

(中時)