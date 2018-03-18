文壇大師李敖辭世 「微博最後的老司機」走了

文壇大師李敖今(18)日上午10時59分病逝，享壽83歲，結束他傳奇的一生。(中時資料照)

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中時電子報

文壇大師李敖今(18)日上午10時59分病逝，享壽83歲，結束他傳奇的一生。自《文星》雜誌所崛起的李敖，縱橫文壇超過60年，常以辛辣言論批判時事，也曾參選過總統、立委與台北市長，在選舉場合留下一抹身影。

李敖14歲就隨著父母從中國大陸遷台，直至2005年9月，展開為期10天的「神州文化之旅」，才再踏上闊別56年的祖國，前往北京、上海、香港訪問，尤其在北京大學的演講吸引500多位民眾到場，李敖言辭辛辣，更是讓台下的學生們拍手叫好。

李敖辭世，《微信上的中國》隨即貼出以「李敖，微博最後的老司機(為大陸網路用語，泛指識途老馬、老鳥、老油條意思)」的文章。內容提到李敖也跟上時代，以「哈囉李敖」為名在Facebook、Twitter和新浪微博開創帳號。最初，李敖只是受到兒子戡鼓動，所以於創帳號，經營一段時間後，才從家人分工製作的團隊，變成自編、自寫的自媒體。李敖的微博開通一個月後，關注粉絲超過100萬，如今更達到近1020萬，與世上發行量最大的「讀賣新聞」訂閱規模旗鼓相當。

「祖國」是李敖在微博裡對大陸的稱謂，直至2005年「神州文化之旅」，李敖突破了一系列限制，他在演講上引用胡適的話來提倡北大精神「爭取你個人的自由，就是爭取國家的自由」、「一個開明進步的國家，不是一群奴才造成的，是有獨立個性、自由思考的人造成的。」

至於李敖一生從黨外而起，卻沒有藍綠框架，只著眼兩岸大局，支持中國統一、反美、反日、反台獨，是李敖一貫態度。當年李敖將兒子去大陸上大學是因為「北京是大國的視野」，也表示過「中國的貧富問題，一半都是美國造成的」，更對看不慣台灣政治，痛批假民主以及藍綠政治分贓。

一代兩岸文壇大師精彩人生就此謝幕，不只在感情、文壇上，更在兩岸民眾心底留下不凡的一頁，後人繼續為其所論道。

(中時電子報)

文章來源：李敖，微博最後的老司機。

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