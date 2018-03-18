林俊傑巡演倒吊克服懼高 重感冒飆嗓三小時

2018年03月18日 14:48 中時 尤嬿妮

林俊傑昨巡演首場抱病演出。（JFJ Productions提供）

林俊傑昨巡演首場抱病演出。（JFJ Productions提供）

林俊傑昨巡演首場抱病演出。（JFJ Productions提供）

林俊傑「聖所」演唱會17日上海起跑，重感冒好幾天的他自責在最不該生病的時候生病，感性又幽默說：「聽說這次的票很難買，相信你們來到現場都經過不小的努力...其實這幾年我也經過不少的努力，才能站上這個舞台， 很遺憾今天不是我最佳狀態...你們儘量在我走音的時侯幫我Cover一下，破音時當沒聽到！今晚就不當行走的CD了」。

JJ昨克服懼高症，頭朝下倒吊在6米2高度的半空中現身，180度旋轉後獻唱〈一千年以後〉開場，象徵破繭而出，高危險動作，讓不少人捏冷汗；首度與亞洲藝人合作演唱會音樂製作專案、出任本次巡演音樂總監的David Foster，昨登台助陣，在David Foster的鋼琴伴奏下， JJ獻唱〈I Will Always Love You〉。

對於重感冒的JJ帶病唱滿三小時，David Foster讚賞說 ：「合作期間我能感受到JJ自我要求非常高，今天我見證了他的人氣和實力，他的演出很令我驚豔，JJ已經病了好幾天，表演還能這麼好，讓我佩服。」節目尾聲，JJ獻唱〈偉大的渺小〉，在1.1萬人的安可歡呼聲中，他現身演唱〈江南〉及〈不為誰而作的歌〉完美落幕。

(中時)