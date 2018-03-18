水泥封屍案》死者案發前30分鐘傳照求助友人

2018年03月18日 15:10 中時 譚宇哲

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

水泥封屍案死者葉秀鳳在案發前以LINE傳訊相游姓友人抱怨嫂嫂。（譚宇哲翻攝）

姑嫂不合引爆的新莊區水泥封屍案駭人聽聞，今日傳出死者葉秀鳳遇害前曾傳LINE給游姓友人，控訴遭大嫂推倒受傷、揚言要拿刀刺她、誣指她與哥哥有染等，案發的13日上午葉還傳了一張肩膀受傷照片給游，30分鐘後慘遭嫂嫂殺害。

游姓友人今天接受電訪時表示，他與葉秀鳳是跑友社團的朋友，認識2年來葉秀鳳多次向他抱怨受不了嫂嫂的生活習慣，包括公共空間雜物不收拾，深夜用力關房門、冰箱門等瑣事，葉與嫂嫂多次溝通未果，反被嫂嫂要求搬家，半年多前還曾因爭論時被嫂嫂動手推倒受傷。

游姓友人說，11日時葉傳LINE給我，表示嫂嫂將她推倒受傷，還說要拿刀刺她，說她「跟哥哥做愛」，我當下建議她趕快去驗傷，她說中醫沒開，哥哥也叫她不要把事情鬧大，13日早上7時28分她傳肩膀受傷照片給我，我10點多問她驗傷了沒有，她都沒回，回撥電話也沒接，沒想到竟已被嫂嫂殺死。

(中時)