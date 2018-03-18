吳宗憲今早突驚醒 悼李敖：人生最好結局

吳宗憲相當不捨李敖離世。（中天）

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時報周刊
林彥君

吳宗憲（憲哥）在中天《小明星大跟班》表示，他上次和李敖見面已是1、2年前，過去和李敖聊天感覺很開心，李敖今早上午10點59分離世，他回憶他當時突然在夢中驚醒，認為李敖一生「寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌。」憲哥提到李敖過去很多官司都已解決「我還有11個」認為人生就是如此，「李敖的官司歸零，在人生最後是美好的結局，人活這就要為歷史留下印記，人最後的milestone誰不是墓碑呢。」

對於秀琴遭指欠債，吳宗憲認為秀琴的債務問題是件鳥事， 他認為錢借出去，不要想要人家還，「解決別人的困難，也是找到問題的答案。」他認為秀琴夫妻都有收入，「這點小錢難不倒，20萬元我想Vicky也是很好溝通的人，要跟人家講清楚，虧就虧了，要給人講清楚。」

憲哥當年在台灣結束LED投資失敗後，將重心轉往大陸，認為事業失敗對不起股東，後來的帳務都由吳宗憲承擔，「生意有賺有賠，要給股東交代。」他沒有清算過去借人的錢有多少，「應該有上億元，最多的一筆是四千萬元。」他透露借錢的人是半個圈內人，目前僅歸還兩千萬元，憲哥曾在北京遇到他，當下兩個人都很尷尬，對方傳訊息給他表示「假如真有來生，做牛最馬還給你」，他看到簡訊也明白「我知道這一生沒有了。」

(時報周刊)

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