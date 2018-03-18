林佳龍：將打造台中果菜市場成為綠能新市場

台中市長林佳龍（右二）指出，市府規畫在果菜市場屋頂設置太陽能光電發電系統，推動改用無空汙的電動車。（盧金足攝）

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台中果菜市場今天舉行20周年慶，台中市長林佳龍（左）宣布，中市府將規畫綠能新市場。（台中市府提供）

台中市長林佳龍18日在台中果菜市場20周年慶時表示，將在蔬果交易場的屋頂上方規畫設置太陽能光電發電系統，輔導公司及承銷人汰換柴油式的蔬果運輸車，改用環保無空汙的電動車，將果菜市場打造成為綠能新市場。

台中果菜市場為中部主要果菜批發市場，供應大台中地區蔬果來源，106年蔬果交易總量達18萬1402公噸、交易總額達67億937多萬元，市場歷史沿革可追溯至1921年，成立於現在的第二市場。

1968年遷至原子街舊市場，1991年因業務成長快速，舊有場地面積不敷使用，選定中清路現址進行遷場規畫，1997年4月28日遷入正式營運迄今。

林佳龍指出，市府對於果菜市場有兩項規畫，第一項是預計在蔬果交易場的屋頂上方規畫設置太陽能光電發電系統，第二項是積極輔導公司及承銷人汰換柴油式的蔬果運輸車，改用環保無空汙的電動車，期盼藉此推動新能源及呼應減輕空汙環保政策。

此外，林佳龍也關切果菜市場在食安把關方面的努力，果菜市場表示，蔬果約於凌晨3時30分開始拍賣，檢測人員半夜12時就開始檢查樣品，如有藥物殘留，超標則全數銷毀，輕則請農友緩收，杜絕農藥超標產品流入市面；並持續積極推動四章一Q（吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷等四標章以及台灣農產生產溯源QR code），提升競爭力，保障民眾食的安全。

經發局長呂曜志說，批發市場是農產運銷中重要的一環，將各產地的果菜集貨透過公開競價拍賣的交易方式，形成公正的市場價格，並透過承銷人分銷至各零售市場及消費大眾。

為供應及穩定蔬果價格，果菜市場在今年元宵節休市三日前，提升市場人力因應到貨量增加、延長交易時間、疏導交通及擴增場地空間紓解大增的到貨量，並提高市場需求量，成功穩定市場價格。

(中時)

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