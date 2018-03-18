新竹兒童藝術節4月登場 15公尺高空俯瞰香山海岸

2018年03月18日 15:47 中時 陳育賢

2017年造成轟動的新竹市兒童藝術節「風的運動場」，2018年將於4月4日至8日移師至香山與民眾見面。（陳育賢攝）

眾所期待的新竹市「2018兒童藝術節─風的運動場」，將於4月4日到8日連假期間，連續5天在香山區水資源公園熱鬧登場，7大原創遊具「迎風追逐」、「搖擺大花跳」等，將帶給全台孩子更具創意的遊具體驗，市長林智堅邀請全國親子前來留下最難忘的兒童節回憶。

林智堅表示，2017年新竹市兒童藝術節造成全台轟動，吸引近23萬人次參與，成為新竹市城市品牌，2018年兒童藝術節將移師至香山舉辦，延續「風的運動場」主題，繼續推出各式大型原創遊具，為台灣孩子量身打造互動遊具設施，讓孩子自由攀爬、跳躍、冒險。

文化局指出，此次的主舞台「橫著走，歌舞高台」，設計以香山溼地最著名的紅色招潮蟹為造型搭建，逗趣可愛外貌展現香山海岸風情，將成為今年兒藝節最夯打卡點，每天並有3場兒童歌舞劇輪番上陣，同時延續2017年「飛天國王子選拔大賽」的劇情設定，帶來精彩番外篇。

2017年首創的大型繩網攀爬遊具「漫步雲端」深受民眾喜愛，今年「漫步雲端2.0」將規畫更深、更高的路徑與空間，讓小朋友爬得更高、跳得更盡興，在搖晃動感中體驗新竹風的魅力。啟德重機此次也大力支持，以「吹吹九降風」為主題，邀請民眾坐上超受歡迎的啟德重機升降器，在15公尺高空俯瞰香山的美麗海岸。

「迎風追逐」則由蜿蜒曲折的橋體組成超過70公尺的長型空間，大小朋友走跳於繩網、懸吊木板間，感受擺盪闖關趣味，終點將跳入大型彈跳床，體驗乘風彈跳的樂趣；張著大嘴的造型彩色彈塗魚為「搖擺大花跳」，入口由輪胎鋪成，走進大魚內部則有更多懸吊彩球與胎迎接，大小朋友能攀附球體上盡情擺盪。由兩座跨越公園水池的橋形成的「獨步風林」，則讓大小朋友在河岸兩側穿梭，享受在水面上搖晃的快感。

此次園區也為年紀較小的孩子設置親子區，遊具包含「林間推拉車」、「沙坑跑跳區」，在樹林間設置30公尺軌道及迷你推拉車，由家長以繩索拉至另一方，即使是小小朋友，也享受穿越樹林的樂趣；沙坑跑跳區由原木料、油桶、廢輪胎組成，大小朋友能透過想像力，藉由踩木樁、過獨木橋、跳輪胎穿梭沙坑，自行創造獨特玩法。

文化局表示，遊具都是經過結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，一律要求結構技師簽證，並會在活動開始前進行遊具壓力測試，為安全嚴格把關，活動每座遊具更有志工陪同確保孩童安全，建構專屬兒童的安全遊樂地。

兒童藝術節每日上午10點開放至下午5點，由於停車空間有限，市府建議民眾透過接駁車至會場，接駁地點包括新竹轉運站、南寮漁港、海山漁港、指澤宮及站前廣場等站，去程10元、回程免費，18歲以下及65歲以上免費，詳情可參考臉書「新竹市新鮮事」。

(中時)