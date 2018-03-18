2018年03月18日 15:49 中時 葉書宏

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」。（葉書宏攝）

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」。（葉書宏攝）

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」。（葉書宏攝）

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」。（葉書宏攝）

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」。（葉書宏攝）

響應植樹活動 新北市目標年底突破120萬株（影/葉書宏攝）

新北市政府為推廣植樹月及參與3月21日「國際森林日」，今（18）日於板橋埔墘公園舉辦「植樹推廣工作」，由市長朱立倫、松下集團總經理林淵博和技嘉科技、財團法人靈鷲山佛教基金會等單位一同種下新北市自2006年以來累積種植的第115萬棵樹木，並呼籲大家為「愛護地球」盡一份心力。

朱立倫表示，新北市自2006年起，透過各學校、公園、社區及企業共同合作 ，已植下114萬多株，到今天終於突破115萬株。目前全市森林覆蓋率已達76％，而且也是全台灣造林增加最多的縣市，林地增加面積為全國第一。

朱立倫希望在年底前能一舉突破120萬株的目標，因此特別在植樹節後、國際森林日之前舉辦植樹推廣活動，近年也更透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式提升市內的環境及空氣品質。

他提到，目前全市共有465座公園綠地，不僅成為民眾休閒娛樂的好去處，也是綠覆蓋及造林的功臣，希望大家共同保護及愛惜環境，共同守護我們的家園。

農業局長李玟表示，活動改造埔墘公園成為可誘鳥引蝶，生態層次更豐富的休憩處。活動所種植的樹木更突破新北市自2006年以來累積種植的第115萬棵。

未來會持續營造及復育本市生態，推動永續山林的保育、全民造林政策及維護國土的海岸造林，並積極地復育原生植物，如：台灣百合、艷紅鹿子百合、烏來杜鵑等，永續生態，讓新北市成為宜居城市。

(中時)