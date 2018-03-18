獨家／李敖「招牌紅夾克」原來是這樣來的！不為人知的一面曝光了

2018年03月18日 15:48 中時 林淑娟

李敖當年主持《李敖笑傲江湖》時開始穿紅外套。（翻攝網路）

李敖親筆寫的手稿曝光。（取材王淑娟）

李敖大師18日因病辭世，享壽83歲。他1995年首跨電視圈主持真相新聞網《李敖笑傲江湖》，是當時極具代表性的政論性節目，不僅話題不斷也創下極佳收視表現。其實，這20多年來，大家對「李敖＝紅夾克」的印象，也是從這節目開啟的。而當年他親自為節目寫下的「李敖笑傲江湖」手稿也正式曝光！

當年擔任該節目執行的現任三立節目部副總暨都會台台長王淑娟曾與他共事約3年、數百集，她今接受本報訪問時表示，當年真相新聞網的老闆周荃在節目開播時送了李敖大師這件紅外套，希望當作節目識別，沒想到之後除了意外省下大師的節目治裝費，也從此成了他的招牌外套！

而李敖當年為節目手寫的節目名稱兩張手稿也曝光，王淑娟說，當時她請大師親手寫節目名稱，希望當成節目標準字，他就寫了兩張讓他們用，「而且他還非常貼心蓋了印章」。這些年她一直仔細珍藏，今天聽到大師辭世消息，特別翻箱倒櫃把大師當年的手稿找出來，心中無限感傷。

王淑娟18日在臉書悼念李敖大師，也回憶起與大師共事的點滴，「收到快訊時嚇了一跳！然後是歷歷在目的往事⋯算算23年了，當時李敖60歲，開了第一個電視節目《李敖笑傲江湖》，我就負責執行工作，其實也不過是錄影時把桌子擺好、水備好、5、4、3、2後⋯就把時間交給大師。這節目從1995年做到2001年，全靠他一人發揮，我唯一表現就是後製時要校正錯字。」她說，國學大師的標準是一個字都不能錯，有時她盯到眼睛快瞎，絕對自豪一字不差了，還是會在晚上播出時被他發現錯誤，即使只是「的」和「得」的差別，她隔天還是得乖乖把帶子調出來改好再入庫，「這在火星文充斥、不求甚解的今天，聽來恐怕還是有一點難以理解的堅持和頑固吧」！

她受訪時表示，她不認為和大師合作有壓力，「因為有難度的事情他都一手包辦了，我們在旁邊的人只能協助和學習。我相信跟他合作過的任何一個工作人員，都會喜歡、敬佩他！」她說，印象中的李敖不會生氣，只有堅持，而他的堅持特別令人佩服，是那種一個字都不容許錯誤的堅持，「至於他的生氣都是來自於講到政治人物、歷史人物或某個事件時帶有情緒，頂多是生氣於這個事件或此人作為，是他某種態度、價值觀的展現，對於工作人員，他永遠非常貼心有禮貌」。

雖然外界對於李敖的印象可能是自信到近乎狂傲，但王淑娟說，李敖私下對工作人員其實非常好，「就算只是端水給他，他也會站起來，雙手端起水說謝謝，對人非常親切有禮貌，哪怕只是幫他別麥、搬道具、倒水的每一個小小的工作人員，他對大家都是客客氣氣說謝謝」。

她有感而發表示，「回頭想想自己成長的軌跡時，會發現⋯當年那段共事經驗，確實潛移默化了自己的工作態度，生命中有很多影響你的人，和李敖大師短暫的工作交集絕對幸運也一輩子深刻難忘！我非常敬重的大師 R.I.P.」

(中時)