奠定霸業基礎 揭祕港首富李嘉誠6個「超人」日常習慣

香港首富李嘉誠（右）宣布退休，長子李澤鉅（左）接任長和董事會主席。（新華社資料照片）

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中時電子報

即將邁入90歲的香港首富李嘉誠，前天出席活動時宣布退休，將事業交棒長子。回首時代巨人的李嘉誠奮鬥故事，白手起家的他堪稱傳奇，歷經戰亂、輟學、擔任推銷員等人生階段，18歲獲賞識晉升為總經理，甚至創業打造出位居首富的商業帝國。影響成功的要素大至努力、小至習慣，究竟李嘉誠有哪些「超人」生活習慣奠定霸業基礎？

香港首富、長江集團主席李嘉誠（中間揮手者）16日宣布退休，圖為他在主持集團最後一次記者會後向記者揮手道別。中央社記者張謙香港攝　107年3月16日

成功是累積於努力，努力不一定成功，但不努力絕不會成功。根據香港01報導，從觀察李嘉誠的多項生活習慣，其實就可觀察出他的過人之處。個性恪守準時原則的李嘉誠，除了每日清晨5點起床、9點入睡，以及保持固定運動習慣，他也活在「快半小時的時空」，手錶較其他人提早30分鐘，確保一切事項不被突發外在因素延誤。

李嘉誠（圖中央）赴大陸參訪時，時任福州市委書記的習近平（圖右）親自接見。（圖/中新社）

20出頭歲就借款創業的李嘉誠，儘管只有小學學歷，但仍保持自學習慣，閱讀領域範圍包括國際新聞、科技、經濟、歷史及哲學、到宗教等，不過，唯獨不看小說和娛樂書籍；開會講求效率，聽取公司匯報時間不會超過15分鐘；投資網絡事業卻少上網，多是在搜尋公司資料才會使用。最後，習慣將繁雜資訊簡化、轉化為問題，就是他創造商機的關鍵，事業版圖遍及零售、能源、電信、網絡及傳媒等。

(中時電子報)

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