橫掃33國版權！《小猫巴克里動畫美術特展》展至4月22日

2018年03月18日 16:08 中時 葉書宏

台灣原創動畫電影《小猫巴克里》首次在府中15新北市動畫故事館展出美術、場景腳本及動畫角色設定集，展覽自即日起至4月22日。（葉書宏翻攝）

小猫巴克里從電影裡跑出來了！台灣原創動畫電影《小猫巴克里》首次在府中15新北市動畫故事館展出美術、場景腳本及動畫角色設定集，讓民眾一窺動畫創作從無到有的完整歷程，導演邱立偉與動畫人氣主角小猫巴克里布偶今（18日）現身導覽，展覽自即日起至4月22日，展場更有特別限定VR影集體驗，歡迎民眾一起來跟小貓巴克里探索動畫製作的過程。

橫掃33國家版權的台灣動畫之光《小猫巴克里》來到府中15新北市動畫故事館，將整部動畫的創作過程一次大公開。《小猫巴克里》從2010年於公共電視播放的電視動畫影集發展到2017年底上映的故事長片，除獲得金鐘獎得獎、金馬獎獲獎的肯定外，這部動畫從故事、角色、場景都靈感來自生活上熟悉事物，像是廟會的情景、夜市射氣球攤位到路邊叫賣的小販，都成為動畫故事的一部分。

新北市文化局長林寬裕表示，新北市從2011年12月成立動畫故事館，希望能夠推動國內的動畫產業，《小猫巴克里》這部完全由國人製作的動畫，跟以前所熟悉的外來動畫片有一個很大的不同，這部動畫無論是從畫面到風土民情都是大家熟悉的生活場景，可以很快速地產生情感上的連結。

導演邱立偉說，古靈精怪的小猫巴克里，是自己從大學時代就開始發想的原創的繪本角色，故事中男孩「魚嘟」意外闖進了一個動物城市，與他的動物朋友一起展開冒險，是個結合愛與勇氣出發、探索經濟運作與環境保護間的故事，導演更在故事裡藏進「階級」、「命運」這些成人世界的嚴肅議題，邀請大家細細的品味。

展覽即日起至4月22日，邀請民眾走進展區認識動畫電影的製作過程，一起沉浸在導演精彩的動畫世界中。更多展覽訊息可洽詢府中15官網詳細展覽訊息可至府中15官網、臉書查詢或電洽2968-3600。

(中時)