女歌手周旋3男吻前男友 老公盯場「心情七上八下」

2018年03月18日 16:09 中時 尤嬿妮

馬來西亞歌手鍾潔希即將來台為舞台劇《音樂盒》巡演台灣場宣傳， 13歲起愛上舞台劇的她，之前累積不少演出經驗， 但這回她與前男友續戲緣，在劇中有多場親吻戲，話題十足；被問到最挑戰的事，鍾潔希笑稱：「但老公每場演出都在台下坐鎮，讓我的心情七上八下。」

舞台劇耗時一年籌備， 劇情改編自英文原著，也加入鍾潔希的真實愛情故事，重返23歲的青春歲月。 鍾潔希直言演戲比唱歌難， 《音樂盒》 去年12月開跑，至今演出14場，將在馬、印、台、泰、星、港、中、日、韓及印度、澳洲等地共巡演30場，第15場31日在台灣登場。

她在劇中周旋三個男人間 ，劇情一部分出自她本身的真實故事，與老公懇談獲同意後，她邀身為演員的前男友試鏡，自600多位應徵者脫穎而出後順利合作；問及兩人在戲裡多場吻戲，鍾潔希坦言剛開始很尷尬，彩排時NG連連，後來敞開心以戲劇演出的心情面對才漸入佳境。

她睽違近一年來台，近期除了忙交醫學博士論文，籌備舞台劇， 日前還因舞台劇演出成功，被大馬政府徵召「文化大使」，赴印尼演出， 近期幾乎沒好好睡過，現在最大願望就是好好睡一覺！ 《音樂盒》 舞台劇31日在台北三創5樓Clapper Studio舉行，購票請洽全網購票網、全家便利商店FamiPort。

(中時)