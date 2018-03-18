新店「樂活社區‧愛在安坑」園遊會 逾千民眾參加

2018年03月18日 16:16 中時 葉書宏

新北市新店區公所今（18日）在安光公園舉辦公益園遊會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所今（18日）在安光公園舉辦公益園遊會，吸引上千名安康地區民眾同樂，首先由安坑國小的同學帶來三首活潑的團體舞蹈展開活動的序幕，接著是活動的啟動儀式。

啟動儀式由立委羅明才立委、新店區長林煌源、市議員劉哲彰、金中玉及陳儀君議員辦公室主任、以及安坑地區各里里長將象徵熱血的紅色顏料倒入由壓克力製作的血滴寶寶，意旨血庫不再拉緊報，充分傳達今天「樂活社區‧愛在安坑」的公益目標，希望民眾除了享受一個愉快的假日，還可以透過實際的行動，關懷社區挽起袖子捐血做公益。

新店區長林煌源表示，活動特別有意義，長照2.0的政策實施行最主要的目的就是樂活社區，在地安老，剛好就跟我們今天的活動宗旨不謀而合，現場有許多的長輩，還有坐輪椅的長者由家人陪伴來參與，還有活潑好動的小朋友來跑跑跳跳，這畫面是不是真的很美，重點今天的活動還結合了公益，希望來賓享受今天的相聚，珍惜跟家人的時光。

現場除了捐血活動外，還有在地社團準備的勁歌熱舞表演、好吃好玩的小市集、社會福利宣導以及摸彩活動，活動內容相當精彩，為了支持社福團體，主辦單位今天特別規劃公益摸彩活動，鼓勵民眾捐發票、做愛心，民眾只要憑3張發票即可獲得摸彩券1張，獎品內容豐富。要特別說明的是今天活動由民眾捐贈的發票全數都轉捐贈給創世基金會，為活動畫下完美的句點。

(中時)