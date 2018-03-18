屏東綠營選將拚初選 大街小巷熱鬧滾滾

2018年03月18日 16:33 中時 林和生

綠營選將利用民眾倒垃圾機會進行地毯式接觸，希望在初選順利出線。（林和生翻攝）

年底地方大選民進黨屏東縣黨部預計於19日起進行初選民調，範圍包括第一選區議員及7個鄉鎮市長，為爭取提名出線，參選人不僅看板林立，選前最後一個超級周末，也紛紛站上街口向民眾揮手致意，希望以高曝光度爭取選民認同，讓國境之南提前感受濃濃選舉氛圍。

民進黨屏東縣黨部指出，初選地區將於19日至22日進行電話民調、24日進行黨員投票，26日會公布民調與黨員投票結果，經執委會審查無誤，最後在29日公布提名名單；此次採取70％電話民調、30％黨員投票進行計算。

由於屏東市、潮州、長治、新園、枋山、內埔及高樹等7鄉鎮市，皆有2人以上登記，競爭相當激烈；至於縣議員僅第一選區進入初選，預計將提名5男1女，但共有6男1女登記。

地方黨部指出，議員第一選區情況特殊、僅屏東市單一區域，不同其他選區範圍涵蓋多個鄉鎮，民進黨1998年曾嘗試全面開放，結果當時全軍覆沒，為不讓憾事重演，此屆採取限額提名。

已登記的選將除現任議員李世斌、劉育豪、鍾明輝及蘇義峰等人欲爭取連任，屏東市民代表方一祥及李漢鐘尋求更上一層樓，屏縣府祕書鍾淑娟也有意捲土重來，扣除婦女保障名額，6男競爭激烈，「誰也不願意成為落選那一個」。

有參選人說，因為手機普及，民調採撥打家用電話，支持者不一定接收的到，只能透過各種方式提醒、宣傳，希望順利挺過初選階段。

(中時)