工速驚人！陸首創「空中造樓機」4天蓋1層

2018年03月18日 16:25 中時電子報 何宜玲

「空中造樓機」停靠在高空499公尺，本身重量加上鋼筋、混凝土和塔吊等重型裝備和物料，總重高達4000噸，相當於3000輛小汽車的重量，但是它只花5個小時，整體就頂升了4.5公尺，相當驚人。(圖/網路)

在我們的認知中，蓋出1棟摩天大廈可能需要漫長的時間才能完成，因為建築工程總是曠時費工，然而大陸的「高空造樓機」恐怕要顛覆你我對於漫長施工的印象。

中國首創一種最新的建築新技術，挑戰在距離地面幾千公尺的高空，也能克服風速阻力，急速蓋出一棟樓！這是中國工程師的獨有發明，憑藉超精密的工程系統，讓原本施工風險很高的高空建築，變成在穩定、快速的條件下，平均4天就蓋好1層樓，目前這項建築技術，領先全世界的工法，造樓速度真的相當驚人。

根據大陸《央視財經》報導，所謂的「空中造樓機」是一個足足有4.5層樓高的巨型機器，外觀是紅色，攀附在建築物外，相當顯眼，這是一個智慧頂升平台。

「空中造樓機」高達39.3公尺，重約2000噸，它的頂升力高達4000多噸，可以讓幾千公尺高的施工作業，有如在平地進行一般的平穩，高空的8級風速也不影響工程進行的速度，4天就可以蓋好一層樓，這種驚人的摩天大樓建設速度，讓全球建築行業都相當經驗。這種建築「神器」目前是全球首創，展現出中國在高空建築的技術已經領先全世界。

一般而言，300公尺是超高層建築的重大門檻，500公尺則是另一道更難的關卡，建設風險會比300公尺高樓大了4倍，因此建築平台的穩定性相當重要。然而，武漢綠地中心正在建設的工程，「空中造樓機」是一個四周都封閉的移動工廠，它停靠在高空499公尺，本身重量加上鋼筋、混凝土和塔吊等重型裝備和物料，總重高達4000噸，相當於3000輛小汽車的重量，但是它只花5個小時，整體就頂升了4.5公尺，突破力驚人！

這台空中造樓機能夠承擔4000噸負重，抵抗14級大風的主要原因，是因為工人安裝了「承力件」，也就是給平台一個支點，稱為微凸支點，在混凝土表面3公分的一層凸起，這一個支點可以承受約400噸的承載力。這個「承力件」是中國建築的獨有發明，也是空中造樓機的關鍵零件。

「承力件」的原理就像是造樓機的手腳一樣，大樓的牆體變成攀岩壁面，造樓機就像蜘蛛人一樣沿著外牆一層一層往上攀爬。

在頂升過程中，造樓機的鉤爪會掛在牆面上凸起的小台階，如果液壓機發生故障，12個鉤爪也會抓住牆面，保障造樓機的安全。

這台造樓機和前一代最大的不同，在於頂升效率提高，以前頂升全部重型設備需要2天才能完成，但現在空中造樓機第1次使用長行程的液壓油缸，6公尺行程讓平台1次頂升到位，速度變快，整體工期也縮短了20%。

然而，頂升的難度在於，這12個大型液壓油缸必須全部完全同步進行，高度差必須在2公釐以內，相當精密，否則會讓平台傾斜。

(中時電子報)