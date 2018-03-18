新北移污管制好幫手 表揚15優良定檢站

2018年03月18日 16:25 中時 葉書宏

新北市環保局為表揚服務品質良好的機車排氣定期檢驗站，今（18）日舉辦「優良定檢站頒獎典禮」，透過檢驗品質、檢驗儀器穩定度、檢驗車輛數等3大項目進行評鑑，最後選出15家優良定檢站，由環保局副局長王美文親自頒獎表揚。

此外，亦從中再選出4個特色定檢站，包括三重區昆輝機車行、樹林區緯鴻車業有限公司、汐止區永湛車業有限公司及板橋區日日興車業行，再頒予「最佳優質服務」、「最佳環境設施」、「最佳檢驗成效」及「最佳行政配合獎」之獎項，除了感謝各定檢站長期協助環保局執行機車排氣定檢業務外，更對他們同心為維護空氣品質做出的努力表示肯定。

副局長王美文表示，新北市機車數量約219萬輛，為全國之冠，因此在移動污染源管制方面，完善的機車定期排氣檢驗制度扮演了舉足輕重的角色，而定檢站的服務態度與檢測品質，則會直接影響民眾受檢觀感及定檢率，因此，環保局每年舉辦定檢站表揚，藉此鼓勵定檢站精益求精及相互學習。

為進一步提升移動污染源的空品管制成效，新北市於去年起，全面開放定檢站設置申請，迄今已新增128家定檢站，全市總計524家，利用高定檢站覆蓋率，提升定檢率及品質。而透過這些新設定檢站的檢驗數據來分析，發現其中約有2成屬於6年以上沒有定檢紀錄的機車，顯見普設定檢站的確可以提高民眾對於定檢的意願。另針對尚未有定檢站設置的行政區，環保局亦安排每月定期排氣檢驗的服務，讓偏鄉的車主也不須為定檢而長途奔波。

環保局說明，表揚的15家優良定檢站，其中有一半以上，已由第二代傳承經營，他們具有相當新穎的經營理念，除了會重新裝潢店面，以擺脫民眾對傳統機車行老舊昏暗的印象外，更適時導入智慧化管理，建立車主到店檢驗時間及保養項目的詳細紀錄，主動作服務提醒，還能利用大數據分析掌握車主需求。

(中時)