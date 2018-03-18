媽祖駕「道」路人參拜 求保佑國道平安

2018年03月18日 17:03 中時 許素惠

經營國道服務區的南仁湖集團恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道遶境，陣丈不亞於一般村落遶境。（許素惠攝）

經營國道服務區的南仁湖集團恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道遶境。（許素惠攝）

農曆春節後開始瘋媽祖，國道服務區也隨之起舞，經營西螺服務區的南仁湖集團18日恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道作客，而且遶境中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山、關廟7個服務區及國道警察各分隊，讓用路人與警察就近參拜祈福，保佑國道平安。

媽祖駕「道」，福佑國境！西螺服務區迎媽祖上國道遶境，大受用路人好評，該區主任程國振一大早就前往西螺廣福宮恭迎老大媽出巡，他並充當轎夫抬轎，先在西螺南下北上兩服務區遶境後，接著北巡中壢、湖口與泰安，再南返古坑、東山、關廟，途間也遶境第二公路警察大隊、第一公路警察大隊五楊及楊梅分隊。

所到之處各主管均率同仁備素果清香恭迎，電音三太子等陣頭也來助陣，用路人跟著high，即使在國道服務區的休憩片刻，用路人看到媽祖鑾駕，還是虔誠地參拜並爭相鑽轎底，最後駐蹕西螺區。

程國振指出，老大媽即日起駐蹕西螺服務區直到3月25日，配合媽祖駐駕，該服務區推出系列活動，只要搏杯獲得媽祖3個允杯，就獲贈午時水和媽祖煎餅1個，而在地的瑞春醬油業者也推出有媽祖標籤的醬油產品，讓用路人消費兼保平安。

(中時)