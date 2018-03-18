媽祖駕「道」路人參拜 求保佑國道平安

西螺廣福宮老大媽媽祖上國道遶境，用路人爭相鑽底。（許素惠攝）

友善列印
中時
經營國道服務區的南仁湖集團恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道遶境，陣丈不亞於一般村落遶境。（許素惠攝）
經營國道服務區的南仁湖集團恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道遶境。（許素惠攝）

農曆春節後開始瘋媽祖，國道服務區也隨之起舞，經營西螺服務區的南仁湖集團18日恭迎西螺廣福宮老大媽媽祖上國道作客，而且遶境中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山、關廟7個服務區及國道警察各分隊，讓用路人與警察就近參拜祈福，保佑國道平安。

媽祖駕「道」，福佑國境！西螺服務區迎媽祖上國道遶境，大受用路人好評，該區主任程國振一大早就前往西螺廣福宮恭迎老大媽出巡，他並充當轎夫抬轎，先在西螺南下北上兩服務區遶境後，接著北巡中壢、湖口與泰安，再南返古坑、東山、關廟，途間也遶境第二公路警察大隊、第一公路警察大隊五楊及楊梅分隊。

所到之處各主管均率同仁備素果清香恭迎，電音三太子等陣頭也來助陣，用路人跟著high，即使在國道服務區的休憩片刻，用路人看到媽祖鑾駕，還是虔誠地參拜並爭相鑽轎底，最後駐蹕西螺區。

程國振指出，老大媽即日起駐蹕西螺服務區直到3月25日，配合媽祖駐駕，該服務區推出系列活動，只要搏杯獲得媽祖3個允杯，就獲贈午時水和媽祖煎餅1個，而在地的瑞春醬油業者也推出有媽祖標籤的醬油產品，讓用路人消費兼保平安。

(中時)

新北移污管制好幫手 表揚15優良… 金門開浯恩主公聖誕 庵前小聚落…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。