金門開浯恩主公聖誕 庵前小聚落大熱鬧

2018年03月18日 16:58 中時 李金生

神明開心出巡，信眾也歡欣鼓舞。（李金生攝）

庵前村鄉老帶領信眾隨香，表達無盡的崇敬和感恩。（李金生攝）

金門鄉親奉迎神明熱鬧出巡，感謝庇佑四境平安。（李金生攝）

坐落於庵前村的金門縣定古蹟「唐牧馬侯祠」。（李金生攝）

位於庵前村郊的「藥井」，地方上又稱為「恩主公井」。（李金生攝）

開浯恩主陳淵（右）、助靈夫人林氏（左）之間的傳說，仍為耆老津津樂道。（李金生攝）

庵前村民集體總動員，將小聚落渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

金碧輝煌的神轎激烈搖晃，「神」氣十足。（李金生攝）

開浯恩主公聖誕千秋，人、神在歡欣氣氛中熱鬧交流。（李金生攝）

帶著辦「喜事」的心情替神明服務，大家都好開心。（李金生攝）

農曆二月初二日是金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，當地信眾在庵前縣定古蹟「唐牧馬侯祠」遵循古禮祭祀，感念祂率領12姓氏登島墾荒，澤被後世千餘年的恩澤，喧天鑼鼓將平日寂靜的小村落，渲染得熱鬧滾滾。

金門縣志記載，唐德宗貞元年間（804年），陳淵率同蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等12姓入浯（金門古稱）開墾，島民以「開浯恩主」相稱，在金城鎮豐蓮山麓庵前村建廟奉祀。

侯廟配祀的「助靈夫人」林氏，相傳是金門浦邊村人，被庵前村一戶人家收養。有一天，她在廟前採桑葉，見陳淵塑像英挺，心生愛慕，並許願永結連理，不久即歸真，由鄉人塑像於陳淵身邊，祭祀至今。

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世，深諳馬性又擅於驅使，平日野放吃草，若欲聚集則擊鼓豎旗，馬匹會依照旗色分別站立；另還傳說祂曾在村外以劍指地為「藥井」，以治療島民和馬匹疾病，遺址目前仍在，並曾發動「陰兵」擊退登島倭寇，為古廟平添鄉野奇譚。

在連2天醮慶酬神活動中，庵前村民扶老攜幼，全村總動員熱烈參加，不少旅外鄉親更是帶著辦喜事的心情，專程返鄉共襄盛舉，紅男綠女穿梭來去，讓小聚落一下熱鬧起來。

今天下午2時30分許，恩主公起駕遶境巡安，許多人家在門口擺設香案祈福，金碧輝煌的神轎在信眾簇擁下，出社繞巡聚落各方，隨行陣頭鑼鼓響徹雲霄，五彩旌旗隨風飄揚，在熱鬧歡欣氣氛中，表達鄉親的崇敬和感恩。

(中時)