最愛地圖的縣長 陳定南紀念館辦特展

《陳定南的地圖特展》還原陳定南擔任宜蘭縣長時，縣長辦公室裡的巨幅地形圖。（李忠一攝）

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陳定南之子陳仁杰認為，執政並須仰賴地圖，不能憑空想像，會看地圖也是執政者的必要條件之一。（李忠一攝）

前法務部長陳定南在宜蘭縣長任內，以巨幅地圖作為壁紙，縣長室宛如戰情室，陳堪稱是「最愛地圖的縣長」，第一次走進縣長辦公室的人都會被眼前的地圖所震撼，在陳定南紀念館舉辦《陳定南的地圖特展》，藉由特展一窺陳定南的堅持，以及他與地圖的故事。

陳定南之子陳仁杰透露，陳定南擔任立委時，休假返回宜蘭租屋處，總是在書房中修改設計圖，原來，那時陳定南想蓋房子，雖然因為沒錢蓋不成房子，但這近30年前的往事，陳仁杰印象深刻，也讓他了解陳定南與平面圖、地圖有密切的互動。

1980年間陳定南擔任宜蘭縣長時，第一次走進縣長辦公室的人往往被一幅巨大地形圖震撼，地圖從天花板延伸占滿一片牆，直到地板上，郝柏村擔任行政院長時訪問縣府，也看過這幅地圖，轉任立委的陳定南曾對郝說：「三軍作戰中心的地圖大概沒這麼大吧。」

陳仁杰表示，陳定南擔任法務部長時，他曾以電腦開啟電子地圖讓陳定南看，陳定南相當驚喜，可是陳定南「連滑鼠都不會用，手會很僵。」陳仁杰說：「如果父親還在世，最常使用的app一定是google maps。」

在特展中還原當時縣長室的場景，陳仁杰說，執政者如果用心縣政規畫上一定需要地圖，不能憑空想像，陳定南重視地圖，也被稱作「簡報縣長」，當時大家都覺得另類，但會看地圖是執政者的必備條件。

陳仁杰以當初反六輕為例，地圖在當時扮演重要的角色，分析六輕的問題要懂地理、環境工程，種種應用建立在如何使用地圖上，基本治縣的能力看地圖是其中之一。

深澳火力發電廠環差過關，也讓陳仁杰感慨說，蔡英文上任後推動再生能源，停建核四是往前一步，但啟動火力發電廠等於退兩步，賴清德說「乾淨的煤」，「不只是環境問題、政治問題，也是良心問題。」看一下地形圖應能了解火力發電廠對環境的不良影響，呼籲總統與院長三思。

策展人楊皓任表示，陳定南當縣長是30多年前的事，很多人不知道陳定南是怎麼做縣政工作，陳定南運用紙本地圖策畫縣政方向，希望透過特展讓年輕的參觀者了解陳定南，也拉近與陳定南的距離。《陳定南的地圖特展》預計展出到年底，周一休館。

(中時)

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