冬季再次來臨？ 下週「全面急凍只剩8℃」

2018年03月18日 16:55 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

根據中央氣象局資料顯示，明(19日)氣溫會提高，各地高溫來到25、26℃以上，中南部地區高溫甚至會高達27-30℃，且全台各地水氣皆偏少，因此都是晴到多雲的好天氣，不過這樣的好天氣要僅有一日，週二(20日)開始就會有鋒面通過，將會出現部分短暫雨現象，且週四(22日)將會有一波大陸冷氣團南下，氣象局預測台北低溫將下探至11℃，不過日本氣象協會則是預估台北低溫恐「只剩8℃」

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氣象局指出，週四、週五(22、23日)將會有一波大陸冷氣團影響台灣，中部已被及東北部低溫預估僅剩11-13℃，不過對此日本氣象協會的預估則是比氣象局還低，日本氣象協會預估從明(19)日開始，氣溫將會逐漸往下滑，21日溫度僅剩12℃，到了22日也就是週四氣溫就只剩8℃，23日氣溫也只有10℃。

日本氣象協會預估台北下週只剩8℃。(圖/翻攝自日本氣象協會)

這樣的低溫氣候一直要到25日才會開始漸漸毀暖，降雨方面則是19、20、21日都是有短暫陣雨的情況，22、23日則是晴朗天氣，也就是乾冷型氣候，不過此波大陸冷氣團的影響也是來的快去得也快，氣候轉換速度非常快，提醒民眾要多加注意氣溫變化，保暖工作要預備好。

(中時電子報)