新竹之光王建民指導發明展獲獎百分百

2018年03月18日 17:00 中時 陳育賢

還記得棒球場的台灣之光王建民嗎？中學科學競賽中也有個新竹之光王建民！新竹市建功高中教師王建民，憑藉充滿創意的想法，指導學生獲得30多項科學競賽獎項，此次在世界青少年發明展台灣區選拔賽，更帶領學生拿下3銅1佳作、1佳績，獲獎全壘打。

此次世界青少年發明展台灣區選拔賽，計有700多支隊伍參加，建功高中參賽的5個團隊全數獲選，相當難得，得獎的包括銅牌獎高敏瑄、郭姿均與劉朝華的「防不勝防─防漏水水壺」；廖均融、董寧與倪至龢的「水不會灑出來的杯子」。

另還有陳宇揚、劉孟星、鄭友誠的「我變我變我變變變」；林璟翔「電線過熱感應器」獲得佳作；葉雲喨、鄭宇呈與曹瑞軒則以「擦拭者」入選。

王建民謙虛表示，建功高中具有自由開放學習風氣，學生們有敢問敢夢敢做的特質，他扮演的只是引導和提供想法與建議的角色，結合生活時事的素材，讓學生們去研究與發想，學生們透過創作，讓自己學習新的想法，讓他可以不斷指導出新的科展作品。

學生廖均融說，王建民老師的腦袋，根本就是哆拉Ａ夢的4次元百寶袋，此次經老師指導的「破壞水波」觀念，是透過兩個3D列印製作的破杯子提出「水不會灑出來的杯子」作品，能獲得評審的青睞，真的要相當感謝老師的指導。

市長林智堅表示，王建民老師近年來已指導超過20件的科學展覽作品，相關科學競賽更有30多件獲獎，堪稱竹市科學競賽的常勝軍，更獲頒科學教育館的科展優良指導教師殊榮，此次建功高中參賽的5個團隊全數獲選，是參賽縣市中唯一「All Pass」的團隊，足見竹市科技教育的硬實力。

(中時)