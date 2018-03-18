迪麗熱巴曝理想男友類型：和東華帝君相似！

2018年03月18日 17:03 中時 林淑娟

迪麗熱巴飾演的「白鳳九」化身宮女。（中天）

迪麗熱巴飾演「白鳳九」。（中天）

由楊冪、趙又廷主演的玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》正在中天綜合台八點檔熱播，最近劇情已進入夜華與素素的第二世情緣，而迪麗熱巴飾演的「白鳳九」也將化身宮女對高偉光飾演的「東華帝君」展開熱烈追求，「東華鳳九」CP也受到不少觀眾喜愛。迪麗熱巴透露，她理想的男生類型其實和東華帝君相似，「我喜歡只對我一個人暖的人，我犯錯他會原諒，其他人犯錯會被他罵，像東華一樣的性格。」

迪麗熱巴在劇中勇敢追愛，私下的她坦言自己談感情很被動，因此非常欣賞「白鳳九」專情、執著的一面，她說：「白鳳九就是東華帝君的超級大粉絲，可以為他做宮女，為他成為另一個人，是飛蛾撲火般的追求！」她還笑說很想嘗試演高冷的「東華帝君」，「很想知道一直拒人於千里之外，到底是什麼樣的感覺，想演這個角色，覺得很酷！」

聊到欣賞的類型，她認為男生最重要的特質，必須要孝順、有上進心、心地善良。迪麗熱巴坦言不會輕易公開戀情，她說：「會穩固好大家的感情，再跟大家說，不會在不確定的時候公佈，不然今天戀愛，明天就分手怎麼辦？」

迪麗熱巴飾演的「白鳳九」俏皮可愛，她自己眼中的「白鳳九」是個無憂無慮的小狐狸，走路偶而會撞到樹、被石頭絆倒，個性古靈精怪、傻不愣登，有一些小可愛的地方跟她還滿相似的！她也自曝拍戲趣事，一個是在拍戲期間學會煮飯，另一個是她喜歡吊鋼絲，因為吊起來像坐雲霄飛車，刺激又有趣，演出《三生三世十里桃花》和新劇《烈火如歌》有不少橋段需要吊鋼絲上陣，但她完全不擔心，還興奮地說：「我吊一次不夠，常要求吊第二次、第三次！」

(中時)