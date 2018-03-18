江啟臣：僑委會黑手干預 搞垮歐華年會

2018年03月18日 17:13 中時 周毓翔

國民黨立委江啟臣今指出，有歐洲僑胞陳情，已擁有43年歷史的歐華年會，原訂6月舉辦今年第四十四屆年會活動，然卻遭僑委會黑手干預，導致歐洲僑會被分化，致使最終歐華年會被迫宣告停辦，江啟臣痛批此舉是「分化僑界、威權統治」，今年歐華年會驟然停辦，僑委會難辭其咎。

江啟臣指出，長吳新興未曾與籌備委員會溝通即於今年1月擅自具名發函邀請，無視過去歐華年會組織運作之主體性，甚至抹黑其為無任何功能之旅遊聯誼團，使歐洲僑界遭受分化且蒙受不白之冤，致最終歐華年會籌備委員會發出停辦公告。

江啟臣針對此事要求僑委會說明介入歐華年會籌備之理由，僑委會答覆是因為出席代表逐年減少、出席人員代表性及影響力日減、會後旅遊行程逐漸取代實質議程、會議議題徒具形式，逐漸失去僑社動能等4大問題是迫使僑委會必須介入之原因。

江啟臣認為這種說法是「強詞奪理」，充分彰顯小英政府毫不隱藏的威權心態，歐華年會乃民間團體性質，何以官方自主認定該會議無實質功能，即可明目張膽取代，若按此邏輯，未來任何一民間團體之運作若被政府認定對社會無貢獻，是否即可能遭受收歸國有之命運？

江啟臣痛批，此種強取豪奪的作法，與獨裁威權統治者，並無不同！且僑委會若要增加「僑社動能」或是「厲行僑務變革」，可自行召開中華民國行政院僑務委員會在歐洲的「僑務會議」，以官方名義主辦，召集僑界領袖人士，聽取建言，但僑委會現自擬名單，限制受邀者、與會者的身分，形同事前進行意識形態、敵我區分之審查，分化僑界之用意，讓人無法苟同。

(中時)