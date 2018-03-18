李敖罵蔣經國 卻被蔣經國之子章孝慈聘到東吳任教

2018年03月18日 17:46 中時 林志成

今天過世的作家李敖，1994年至1996年受聘於東吳大學歷史系擔任客座教授，是他第一份正式職業。李敖當時在東吳開的課相當熱門，學生排隊搶著修。當時東吳校長章孝慈病重，李敖拍賣生平珍藏字畫所得700餘萬元，捐給他作為醫療費用。

前世新大學校長賴鼎銘今天在個人臉書發文表示，在威權時期，李敖當時的勇氣，確實讓大家視之為偶像。但後期的他，沉浸在自己曾批評過的自我膨脹世界裡，愉悅在聲光的掌聲氛圍中，早已無意於寫出思想史作品。

東吳大學校長潘維大則說，1994年時，當時校長章孝慈認為李敖對歷史的見解相當獨特，基於讓學校多元、有不一樣聲音，因此聘任李敖當客座教授。當時李敖開的課大受歡迎，一大堆學生排隊搶著修。李敖過世，東吳將討論如何追思他。

李敖一直是特意獨行的人物，章孝慈則是強人總統蔣經國的私生子，在戒嚴時代，李敖一直在罵蔣介石、罵蔣經國，這樣的一個人，卻被章孝慈聘到東吳擔任客座教授，充滿戲劇般的衝突。

在東吳大學要求填寫的聘任文書表格「著作欄」中，李敖填的是「不勝枚舉」，「對班級人數設限之意願」欄中，他填的是「教得好不怕學生多」，展現狂妄的態度。他正式教學時，從原只是容納5、60人的普通教室換到大教室，依然擠得滿滿，可見熱門程度。

對於聘任李敖，章孝慈在1994年8月15日的一場公開演講中說：「李敖是備受爭議的作家，有人說他是瘋狗、有人說他是流氓、有人說他打手、有人說他天才，但我們很單純，就是讓任何角度的學者都可在東吳發展一個看法、一個見解。」

1994年的11月14日，章孝慈突然在北京腦溢血，陷入昏迷，成為植物人。李敖感念章孝慈的知遇之恩，除了將全部教書薪水奉送給章孝慈，還拍賣「李敖珍藏中國美術精品」，將所得捐贈作為章孝慈的醫療費用。不過章孝慈仍然在1996年9月24日過世。

(中時)