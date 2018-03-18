火力電廠回饋金免申請 梧棲今年起直接入帳

梧棲區長劉俊信表示，梧棲居民今年起請領火力電廠回饋金，原則上不用填寫申請書直接入帳。（陳淑娥攝）

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便民措施再添一樁！台中梧棲區居民請領火力電廠回饋金，今年起不用再填寫申請書，公所將沿用去年資料，異動或新增等部分才需要申請。區長劉俊信表示，戶政系統全面電子化，審核機制更便民，用不完的回饋金也將全數花在建設上，以造福更多社區居民。

台電依「促進電力發展營運協助金執行要點」，每年發付電廠所在地及周邊地區回饋金，包括龍井、沙鹿、梧棲、大肚及清水區，大甲溪發電廠有東勢及和平區。各公所回饋金使用不同，龍井區每人每年發1000元、梧棲區則500元。

區長劉俊信指出，梧棲一年約有4200萬元台電協助金，以往居民在7月申請、10月可入帳，今年起提前至3月申請、6月入帳，去年請領成功入帳者，今年不必提出申請，將沿用去年資料直接撥款，除非有異動或新增等部分，才需要申請及檢附資料。

劉俊信強調，扣除掉直接回饋給居民的每人500元，每年尚約結餘千餘萬元，全部會用在改善地方建設，這些小地方雖不起眼，但都是最貼近居民的生活，將為寂靜的梧棲小鎮注入一股活水。

另外，龍井區長戴燕如表示，因龍井區農會去年系統更新，致民眾存摺全面換發，所以今年仍須填寫申請書檢附新的存摺封面，明年也將沿用既有資料朝無紙化邁進。至於今年回饋金延至農曆年後發放，許多老人家頗有微詞，她解釋說，是為了簡便程序考量，但民眾權益不會因此而有所損失。

(中時)

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