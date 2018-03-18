鐵道再升級 年底展新風貌

台東縣長黃健庭（左）與建設處到鐵道現勘，並了解改建計畫。（黃力勉攝）

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台東縣長黃健庭踩著破損的棧板，強調要更換避免發生意外。（黃力勉攝）

台東市民最佳運動場所的山海鐵馬道，今年將進行大規模整修，台東縣政府預計投入5千餘萬的預算進行大改造，除了沿線打造特色廣場，新生國中往漢中街將闢建建地下道、第二鐵路橋拆除後將不重建，將改道走太平溪路堤共構，預計年底可以完工。

在台東火車站遷站後，以舊鐵道、河堤道路、海濱公園等路線，闢建總長22公里的山海鐵馬道已經有10多年的歷史，許多鋪設木棧板的路段已經出現木棧板腐壞，甚至讓用路人有受傷的疑慮，因此台東縣政府已經爭取計畫重新打造。

台東縣長黃健庭、建設處18日到山海鐵馬道現勘。建設處表示，計畫在開封街、正氣北路、博愛路口改建成磚造平台，預計施工4個月，新生國中連接漢中街受到鐵道阻隔，計畫興建地下道連接兩地，學生不用再抬腳踏車過鐵道。

另外第二鐵路橋拆除後，重建經費高達3000萬，但使用民眾不多，因此原路線將成為支線，太平溪路堤共構路段因為有單車道，將與山海鐵馬道連接，路線延伸更有彈性。

黃健庭表示，山海鐵馬道重建後將有新風貌，常用路段台東舊站至第一鐵路橋全面木棧道更新，其餘路段鋪設彩色瀝青，讓路線更容易辨識，也更耐用。

(中時)

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