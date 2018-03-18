雲林首次划龍舟賽報名開跑

雲林縣今年將首次舉行端午划龍舟比賽，縣府委託台中體育大學及雲科大師生試划賽道。（許素惠翻攝）

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雲林縣今年將首次舉行端午划龍舟比賽，賽道測試人員檢測比賽地點口湖宜梧滯洪池水深等狀況。（許素惠翻攝）
雲林縣今年將首次舉行端午划龍舟比賽，口湖鄉長林哲凌（中）力邀全國好手來雲林競技。（許素惠翻攝）

雲林縣府今年端午節將在口湖鄉宜梧滯洪池舉辦首次划龍舟比賽，為了萬無一失，縣府和口湖公所數月前便積極準備，委請台中體大及雲科大師生進行賽道測試，特別的是，除了各組賽外，還有首長議員表演組，目前徵求舵手，即日起至4月13日受理報名，冠軍獎金5000元。

為了雲林歷史性的第一次龍舟賽，縣府訂製了8艘大小龍舟，並到許多縣市觀摩、學習與取經，將擇吉日佳期辦理龍舟點睛與下水儀式。

教育處長梁恩嘉指出，水域安全更為重要，因而委請台中體育大學及雲林科技大學師生及水上救難隊員等，不斷地測試賽道及試划龍舟，進行規畫與檢視，並模擬各種突發狀況，做好萬全準備。

口湖鄉長林哲凌指出，比賽分為首長議員的表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟競賽，以及公開女子組、高中職學生男生、高中職學生女生、國中學生男子、國中學生女子的小型龍舟競賽。

林哲凌說，賽道長300公尺，預賽以計時分勝負，決賽則由奪標手奪標先後決高下，各隊參賽選手人數，大型龍舟為鼓手1人、漿手18人、大會支援舵手1人，小型龍舟為鼓手1人、漿手12人，大會支援舵手1人，但參賽隊伍也可以派出自己的舵手。

雲林縣長李進勇表示，預賽訂於6月16、17日，18日進行決賽，6月1至15日開放報名隊伍實地練習，最高優勝獎金5000元，力邀大家一起支持龍舟賽，相約到口湖看龍舟賽為選手加油，並賞美景、呷美食。

(中時)

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