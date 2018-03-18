強化對印度空防！解放軍戰機克服高海拔發動機難題

2018年03月18日 17:24 中時電子報 蔡萱

解放軍日前公布一段殲-10及殲-11翱翔高山天空的影片。軍事分析家對此表示，這是解放軍戰機在西南山區參加演習的畫面，這也顯示軍方已經克服了戰機發動機處於高海拔時所遇上的難題，這樣的進展也將有利於解放軍對印度的防禦。

據香港《南華早報》報導，解放軍官方網站12日公布了一段殲-10和殲-11戰機，在被雪覆蓋的高山上空低飛的影片。除此之外，影片中還有一架運-9運輸機在高海拔機場起降的畫面，以及殲轟-7殲擊轟炸機正在被白靄靄的雪覆蓋的區域上空飛行。

軍事分析家認為，這段影片顯示了使用俄製AL-31F發動機的中國第三代輕型多用途戰機，殲-10和殲-11明顯飛行順利，已經克服了發動機的高海拔問題，加強了解放軍對西部邊境以及印度的防禦。

之前軍事觀察家表示，該型號的引擎在3,000公尺以上失去動力，導致一連串意外的問題。央視在2015年9月報導，一架瀋陽軍區的殲-10戰機於夜間飛行訓練任務，在升至3,350公尺時遇上動力問題而墜毀，飛行員成功跳傘逃生。

同時，影片中也有一次可乘載106名乘客或132名士兵的運-9運輸機，以及殲轟-7殲擊轟炸機。這也顯示了解放軍空軍擴充了西部戰區司令部的戰鬥陣容，該戰區涵蓋從重慶到西藏和新疆，也是與印度接壤的地區。

軍事評論員宋忠平說，高海拔氣壓不足使得飛行非常困難，而山區氣流變化讓情況變得更加複雜。這段影片也顯示，解放軍戰機的發動機在面對複雜地理條件的穩定性得到提升，這也顯示了解放軍已經在西部建立了高度專業化的空中軍力。

另外，香港軍事評論員梁國梁也對此表示，一旦發動機問題得到解決，解放軍戰機將能輕鬆在高海拔地區起降。這也是在中國和印度於去年6月在錫金段邊境洞朗地區對峙後，這個顯著的進展將增強解放軍對印度的防禦，且降低印度空軍的效能。

(中時電子報)