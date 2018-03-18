強化對印度空防！解放軍戰機克服高海拔發動機難題

解放軍空軍殲-11在雪域高原訓練。(圖/微博@空軍發布)

友善列印
中時電子報

解放軍日前公布一段殲-10及殲-11翱翔高山天空的影片。軍事分析家對此表示，這是解放軍戰機在西南山區參加演習的畫面，這也顯示軍方已經克服了戰機發動機處於高海拔時所遇上的難題，這樣的進展也將有利於解放軍對印度的防禦。

據香港《南華早報》報導，解放軍官方網站12日公布了一段殲-10和殲-11戰機，在被雪覆蓋的高山上空低飛的影片。除此之外，影片中還有一架運-9運輸機在高海拔機場起降的畫面，以及殲轟-7殲擊轟炸機正在被白靄靄的雪覆蓋的區域上空飛行。

軍事分析家認為，這段影片顯示了使用俄製AL-31F發動機的中國第三代輕型多用途戰機，殲-10和殲-11明顯飛行順利，已經克服了發動機的高海拔問題，加強了解放軍對西部邊境以及印度的防禦。

之前軍事觀察家表示，該型號的引擎在3,000公尺以上失去動力，導致一連串意外的問題。央視在2015年9月報導，一架瀋陽軍區的殲-10戰機於夜間飛行訓練任務，在升至3,350公尺時遇上動力問題而墜毀，飛行員成功跳傘逃生。

同時，影片中也有一次可乘載106名乘客或132名士兵的運-9運輸機，以及殲轟-7殲擊轟炸機。這也顯示了解放軍空軍擴充了西部戰區司令部的戰鬥陣容，該戰區涵蓋從重慶到西藏和新疆，也是與印度接壤的地區。

軍事評論員宋忠平說，高海拔氣壓不足使得飛行非常困難，而山區氣流變化讓情況變得更加複雜。這段影片也顯示，解放軍戰機的發動機在面對複雜地理條件的穩定性得到提升，這也顯示了解放軍已經在西部建立了高度專業化的空中軍力。

另外，香港軍事評論員梁國梁也對此表示，一旦發動機問題得到解決，解放軍戰機將能輕鬆在高海拔地區起降。這也是在中國和印度於去年6月在錫金段邊境洞朗地區對峙後，這個顯著的進展將增強解放軍對印度的防禦，且降低印度空軍的效能。

(中時電子報)

文章來源：China irons out high-altitude jet fighter engine faults in boost to defences against India, analysts say

美軍渾然不知！俄核潛艦駛近美東… 美國阿靈頓公墓將滿 必須修改入…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。