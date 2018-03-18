國軍變形金剛M3浮門橋首度參與北市防汛演習

2018年03月18日 18:40 中時電子報 喻華德

陸軍第六軍團第53工兵群橋樑營浮橋連的M3浮門橋車，今年首度參與臺北市107年災防演習，在15日在大直美堤河濱公園舉行的「水災防汛演練」。這不但是強化國軍的災害防救能力，更讓浮橋連有更接近「實戰」的實地演練機會。

M3浮門橋車1號車入水瞬間。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

M3浮門橋車1號全車入水。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

乘員由駕駛艙登上車頂打開操控臺，入水後由後方的操控臺控制。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

M3浮門橋車是國軍少數的德製裝備，由德國EWK(Eisenwerke Kaiserslautern)公司製造（現已併入通用動力的歐洲陸地系統事業群,General Dynamics European Land Systems）。據GDELS官網介紹，M3系統不論裝載能力、架設時間、越野及水中操縱性，均為世界最先進、最快速部屬的兩棲架橋及浮渡系統。

2號車入水一瞬間，1號車入水前浮翼已展開，2、3號車則未展開。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

2號車展開浮翼。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

1號車展開浮翼。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

國軍共有22輛M3浮門橋車，18輛編制於第53工兵群橋樑營浮橋連，4輛編制於高雄燕巢工兵訓練中心。53工兵群的M3浮門橋車每年會定期至石門水庫下池進行移地訓練，去年演練時因為石門水庫管理局調節性排洪，超過安全限制因此無法下水演練。也就是說浮橋連除了在工訓中心和石門水庫之外，多年來幾乎只有在104年2月派出2輛M3支援復興航空GE235航班救援任務，才有機會在臺北市實地下水。

乘員準備操作吊臂吊掛橋板。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

吊掛橋板，橋板每塊重達1.1公噸。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

官兵動作迅速且流暢，展現平時勤訓精練的成果。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

而採購M3浮門橋車的目的，是為對應若戰時進出臺北市的主要橋樑遭到共軍摧毀，18輛M3並聯為「門橋」可橫跨淡水河，或以單舟、雙舟並聯、四舟並聯為「浮橋」方式漕渡淡水河，是打擊部隊橫跨河川障礙不可或缺的重要裝備。因此此次納入臺北市「水災防汛演練」，與石門水庫和工訓中心的人工湖相比，有河川流速的影響，操作難度大幅增加，考驗官兵的技巧，因此是相當難得獲得更接近「實戰」的實兵演練機會。

以兩輛並聯為門橋搭載怪手。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

M3浮門橋車在基隆河上航行，背景可見臺北101大樓。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

3輛M3浮門橋車由基隆河南岸的大佳河濱公園下水，第一輛載運救援物資，第二、第三輛下水後展開浮翼，官兵以熟練的技巧迅速結合為開放式雙舟浮橋，然後載運一輛12噸級312CL挖土機。3輛M3往東航行至美堤河濱碼頭靠岸。臺北市長柯文哲登上雙舟浮橋，聽取第53工兵群指揮官介紹M3浮門橋車。M3隨後航行返回大佳河濱公園上岸，圓滿結束此次防汛演練。

3輛M3浮門橋車全數入鏡。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

海軍陸戰隊路陸戰66旅首次參與河堤潰堤緊急搶修，陸戰隊員搬運沙包堵漏。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

國軍M3浮門橋車除了當年接裝後有一次以18輛組成浮橋橫跨淡水河外，多年來缺乏實際演練橫跨淡水河的機會，因此除了應常態性納入臺北市的災害防救演習之外，也期盼能在漢光演習中演練18輛橫跨淡水河的科目。

陸軍53工兵群指揮官向臺北市長柯文哲簡報M3浮門橋車性能。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

M3浮門橋車靠泊美堤碼頭。(中時電子報編輯喻華德攝 107年3月15日）

全球僅有德國、英國、中華民國、新加坡、印尼、巴西擁有M3浮門橋車。新加坡由新科工程自行研改，車身兩側可收納兩塊橋板(原始設計為中央一塊，兩側浮翼各一塊)，合計可攜帶5塊橋板，可省下載運橋板的一輛5噸卡車及相關人力，型號為M3G浮門橋車。

(中時電子報)