北高大眾運輸優惠戰 網友狂問：你有被吃到飽吸引？

北高大眾運輸優惠戰，網友狂問：你有被吃到飽吸引？（資料照 右圖/黃世麒攝、左圖/王錦河攝）

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中時電子報
雙北推出30天交通定期票1280元優惠訊息。（台北市政府提供）
高雄捷運加公車吃到飽月票辦法。（高雄捷運提供）

為了救空污與提升大眾運具運量，高雄去年底推出免費搭捷運公車措施，成功創造日均運量突破20萬人次新高後，於今年3月1日起再推捷運公車吃到飽1600元方案，未料雙北上週、12日宣布推出30天交通定期票1280元優惠訊息，當時高雄市交通局即說，會慎重考慮不排除推出更優惠價格，前天就說自4月1日起推出公車吃到飽月票，全票479元，學生票399 元，北高大眾運輸優惠戰正式開打！

高雄市交通局此公車月票吃到飽方案一出，訊息被人PO上批踢踢討論，許多網友紛紛拿出先前雙北交通定期票1280元的訊息來比較優惠，有人表示「推啊，增加長距離通勤的人想搭大眾交通工具誘因」不過有更多人說，「高捷要1600，陳菊出來面對」、「偶爾搭乘的民眾，誰會去買吃到飽，看得到吃不到」、「不常搭捷運還買月票，有事嗎」、「越來越誇張，之前是用44天算，現在直接用30天？」、「高捷月票曾經999，還不限市民==」。

對於北高捷運紛紛祭出大眾運輸優惠，中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生表示，北高不敢限制機車，把公車榨乾了也是枉然。

(中時電子報)

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