布魯斯遭老東家狙擊 富邦悍將輸統一獅

2018年03月18日 17:37 中時電子報 蔡銘仁

布魯斯新球季從統一獅轉到富邦悍將，今(18日)熱身賽首度亮相，就是跟前東家交手，但他表現不如預期，投2局就失掉多達7分，加上富邦牛棚也踩不住剎車，即便富邦打線攻下多達8分，最後卻以8比15輸球，吞下熱身賽首敗。

布魯斯3月初才確定加盟富邦，實戰機會並不多，此役僅是他首度於實戰亮相。布魯斯面對老戰友們，首局就被打4安、失3分；接著第2局雖很快抓到2出局，但卻又被連打3支安打，再失掉3分。布魯斯投2局爆6分，讓富邦一開始就處大幅落後，種下敗因。

布魯斯賽後表示，許久沒實戰，想投好比賽的意志很強，這場切球投得不錯，不過包括速球的進壘點、對付左打，都做得不太好，也還在習慣比賽節奏及跟捕手的搭配，「這聽起來像在找理由，我不想替自己找藉口，知道必須做得更好，才能在新球季有生存空間。」

富邦總教練葉君璋說，布魯斯跟伍鐸類似，感覺還沒進入狀況，「但單看熱身賽結果不準，布魯斯來台灣第三年，也是有經驗的選手，有自己的調整節奏，應該能掌握好步調。」葉總表示，開季前可能考慮讓布魯斯多投幾場自辦熱身賽，多熟悉比賽感覺。

撇開表現，布魯斯對能回到球場，還面對老隊友們，感到相當興奮，也很開心對到前隊友們，「這場比賽，他們都掌握住我的失投球，顯然表現比我更好。」布魯斯雖首戰表現不佳，但他認為，狀況還在掌握中，自己調整算快，到開季就會做好準備。

(中時電子報)