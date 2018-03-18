美國阿靈頓公墓將滿 必須修改入葬標準

2018年03月18日 17:43 中時電子報 江飛宇

美國著名的阿靈頓國家公墓，將面臨空間不足的麻煩。根據美國陸軍全國軍事墳場執行主任的說法，如果不實施變革，到2040年代初，公墓將用盡全部空間，無法再容納。

美國陸軍網(army.mil)報導，執行主任凱倫．達勒姆-阿奎萊拉(Karen Durham-Aguilera)在眾議會上向議員們表示，阿靈頓國家公墓是重要的標誌性地方，紀念與勉懷在保衛國家的美國軍人，他們的犠牲與奉獻必須有一塊安眠之地。現在需要調整與改變標準，才能確保阿靈頓仍是美國軍人安葬的選項。

阿奎萊拉說：「目前退伍軍人人數超過2000萬，今年退役人數超過200萬，現役軍人和後備軍人總數超過200萬，現在我們還有大約10萬個埋葬空間，顯然已經必須改變。」

去年2月美國陸軍官員就開始與國會交涉，解釋怎樣資格的退伍軍人，符合入葬阿靈頓的標準。目前的標準很寛鬆，只要接受訓練，並至少有一天的現役服役，並且已經獲得了軍銜，就有資格入葬。

阿靈頓公墓還有一些保留地可用，不過能擴展的空間也不多了。公墓監督人凱瑟琳．凱利(Katharine Kelley)說：「如果阿靈頓再往南方擴張，可能會再推遲10年。儘管如此，空間不足的問題依然存在。」

阿靈頓的管理者曾在2017年11月進行過初步調查，在接受調查的2萬8千人中，94％的人都同意未來的阿靈頓公墓應該繼續使用；超過50％的人也同意該修改資格；如果不可能擴大公墓面積，70％的人支持提高入葬資格。

目前設想的資格要求有幾種：作戰行動中遇難的成員、高級表揚(比如榮譽勳章)的獲得者；以及曾經是戰俘、或是行動或訓練期間喪生的軍人。

阿靈頓公墓的官員將在未來幾週內進行其他相關調查，最終會擬定出建議書，交給陸軍部長過目，然後成為國防部的政策，並發布給國會同意。

阿靈頓公墓位於美國維吉尼亞州阿靈頓縣，原本是羅伯特．李將軍(Robert E. Lee)的莊園土地，在南北戰爭期間被聯邦(北軍)劃定為軍人公墓，目前佔地有2.5平方公里。

(中時電子報)