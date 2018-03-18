陳水扁公然挑戰司法 錕P怒：還不廢保外就醫

2018年03月18日 17:40 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

陳前總統目前人是保外就醫的情形，不過就在昨(18)日他卻直接公然挑戰台灣司法，為自己兒子陳致中的競選活動站台，先前中監(台中監獄)才對陳水扁提出「四不原則」(不上台、不演講、不受訪、不談論政治)，沒想到陳水扁直接挑戰中監還是上台送菜頭給的陳致中，對此台大教授李錫錕怒批「請邱太三部長立即依法廢止陳前總統保外就醫許可」。

前總統陳水扁（左）17日晚間硬踩政治紅線，上台替兒子陳致中（中）助選，送上好彩頭祝福。（柯宗緯攝）

李錫錕在臉書粉絲頁評論陳水扁此次的行為，他表示之前才剛跟蔡英文總統呼籲過應審慎處理陳前總統保外就醫還「趴趴走」，造成了社會觀感不佳的問題，結果沒想到陳水扁就在昨日不僅不甩中監提的「四不原則」，直接上台幫忙助選造勢，陳水扁是因為身體不佳才能申請保外就醫，理應要好好在家休養，且法務部當初也訂定了應該遵守事項。

且此次，陳水扁在申請要參加兒子陳致中競選活動時，矯正署和中監也訂定了4不原則，李錫錕也直言「法務部已經量身訂做、委曲求全給予特權到了這種程度，陳前總統身為一個高級受刑人，實在也就應該，而且必須接受這些最低限度的限制」，李錫錕更指出，陳前總統顯然是故意挑戰紅線，公然違法合法合理的要求，根本是完全不把法務部和中監放在眼裡，甚至是已經完全不顧司法威信的程度。

最後，他更提出，蔡英文總統和邱太三部長如果這樣的行為能接受嗎？如果能接受那還需要司法改革嗎？民進黨主政下的司法，還能獲得人民的信任和尊敬嗎？因此他也強烈呼籲邱部長，應該立刻廢止阿扁的保外就醫許可。

(中時電子報)