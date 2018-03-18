為土地公賀壽　官田慈聖宮擲筊試手氣

2018年03月18日 18:00 中時 莊曜聰

18日是農曆2月初2，適逢土地公生日，不少廟宇都有相關活動慶祝，善化東關里長張芳睿特別訂製兩種口味各168顆壽桃為土地公祝壽，並分送給民眾祈福。（莊曜聰攝）

18日是農曆二月初二，民間習俗中適逢土地公誕辰，也就是所謂的「頭牙」，有供奉神祗的廟宇紛紛舉辦活動慶賀，台南官田慈聖宮推出擲筊送發財金活動，吸引許多民眾前來試試手氣，希望能得到土地公庇蔭保佑財運，一整天下來廟方送出約20萬發財金，善化也有里長製作兩種口味的壽桃替「伯公仔」賀壽，並送給民眾分享喜氣。

慈聖宮主委陳俊銘表示，廟方已經連續11年準備發財金與茯苓糕，在土地公的祝壽儀式後讓民眾求取，發財金分為200、400及600元三種，民眾若擲出1個聖筊就可獲得200元發財金，2個就有400元，依此類推，民眾求回「錢母」後，隔年再隨喜歸還。

民眾在廟方人員協助下，先跪在土地公神像前祈求，再持筊杯往地上的大銅鑼擲出，出現一正一反的「聖筊」後就能繼續下去，廟內銅鑼聲響不絕於耳，今年有信徒連擲出7個聖筊，圍觀民眾驚呼連連，陳俊銘說，歷年來最多有人擲出13個聖筊，而發財金歸還率也相當高。

善化東關里里長張芳睿則特別向店家訂做壽桃當作祭品，到善化慶安宮向土地公祝壽，兩種口味各168顆，敬獻儀式結束後，就在廟埕發放給民眾沾沾喜氣，分享「伯公仔」做生日的喜悅。

(中時)