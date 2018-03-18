為土地公賀壽　官田慈聖宮擲筊試手氣

18日是農曆2月初2，適逢土地公生日，不少廟宇都有相關活動慶祝，台南官田慈聖宮舉辦擲筊送發財金活動，一天天下來共送出近20萬元發財金。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
18日是農曆2月初2，適逢土地公生日，不少廟宇都有相關活動慶祝，善化東關里長張芳睿特別訂製兩種口味各168顆壽桃為土地公祝壽，並分送給民眾祈福。（莊曜聰攝）

18日是農曆二月初二，民間習俗中適逢土地公誕辰，也就是所謂的「頭牙」，有供奉神祗的廟宇紛紛舉辦活動慶賀，台南官田慈聖宮推出擲筊送發財金活動，吸引許多民眾前來試試手氣，希望能得到土地公庇蔭保佑財運，一整天下來廟方送出約20萬發財金，善化也有里長製作兩種口味的壽桃替「伯公仔」賀壽，並送給民眾分享喜氣。

慈聖宮主委陳俊銘表示，廟方已經連續11年準備發財金與茯苓糕，在土地公的祝壽儀式後讓民眾求取，發財金分為200、400及600元三種，民眾若擲出1個聖筊就可獲得200元發財金，2個就有400元，依此類推，民眾求回「錢母」後，隔年再隨喜歸還。

民眾在廟方人員協助下，先跪在土地公神像前祈求，再持筊杯往地上的大銅鑼擲出，出現一正一反的「聖筊」後就能繼續下去，廟內銅鑼聲響不絕於耳，今年有信徒連擲出7個聖筊，圍觀民眾驚呼連連，陳俊銘說，歷年來最多有人擲出13個聖筊，而發財金歸還率也相當高。

善化東關里里長張芳睿則特別向店家訂做壽桃當作祭品，到善化慶安宮向土地公祝壽，兩種口味各168顆，敬獻儀式結束後，就在廟埕發放給民眾沾沾喜氣，分享「伯公仔」做生日的喜悅。

(中時)

北高大眾運輸優惠戰 網友狂問：… 世界水資源日活動　牛埔里長再開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。