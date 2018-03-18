世界水資源日活動　牛埔里長再開砲：要辦我先辦歐欣

2018年03月18日 18:03 中時 莊曜聰

世界水資源日即將到來，為呼籲政府與民眾正視環保問題，台灣水資源保育聯盟18日串連全台公民團體，北、中、南同步舉辦守護水資源活動，台南場選在龍崎牛埔舉行，與會團體及居民再次表達反對歐欣公司設置事業廢棄物掩埋場的立場，牛埔里長陳永和對日前北上抗議違反集會遊行法一事，他再度開砲，宣稱政府若不先辦歐欣犯法，他不會出庭應訊。

14日率鄉親北上民進黨中央黨部抗議，反對政府在龍崎設置掩埋場，卻因為沒有申請，帶頭的陳永和將收到違反集遊法的傳票，他情緒激動表示，表達意見是違法，那政府將土地登記給歐欣公司開闢掩埋場，破壞景觀及水源，算不算違法圖利？

陳永和說，連日來夜裡都睡不著覺，想到政府不先處理歐欣違法，卻對他開刀，法律應該是公平的，但犯法在前者不處理，他為表達意見違法就辦，這實在不公平，「要辦我，就要先辦歐欣。」

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，台灣水資源豐富，卻常有缺水危機，龍崎牛埔不但有世界級的白堊泥岩地形景觀，又是二仁溪的上游，怎能放任業者在水土保持區進行開發破壞環境，要求市府不能再開會審查錯誤補正，並撤銷水土保持計畫，各團體也呼籲年底選舉，選民應將水資源環境政策，作為檢視候選人的重要指標。

上午活動中，參與民眾不斷為陳永和加油打氣，眾人也扛起扁擔到河邊取水，再一步步爬上附近的土地公廟，象徵先民取水生活的辛苦，並展現地方民眾堅決撤銷歐欣案，保護水資源的決心及立場。

(中時)