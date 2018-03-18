法院一告反成好友 郁慕明讚李敖是傳奇

新黨主席郁慕明。（資料照片，陳信翰攝）

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中時

作家李敖傳奇的一生除了政治外，也與法庭脫不了關係，動輒興訟已經是家常便飯，李敖曾自嘲「這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多」，不過曾與李敖打過官司的新黨主席郁慕明卻不怨李敖，反而透過打官司的過程，讓他交了個有話直說的好朋友。

1983年《秋海棠雜誌》刊登一篇文章攻擊李敖，當時《秋海棠雜誌》發行人是郁慕明，李敖當然一狀告上法庭。郁慕明回想當年打官司，雖然兩人正在交手，但過程中雙方也很和氣，還很常約喝咖啡聊天。

但是郁慕明不愛打官司，寧可選擇和解，李敖曾在電視節目上談到這段，當時他開出的條件是要郁慕明退出國民黨就願意和解。郁慕明還大笑稱自己是忠貞黨員不會退出。李敖接著肯定地說郁慕明遲早會退出，只因「國民黨太黑暗了，太腐敗了，太王八蛋了」，他認為郁慕明還有良知也有本領，可能會退出。數年後，真如李敖所說。

當年郁慕明只是笑笑拒絕了這項條件，李敖改口要求郁慕明買下他林肯大廈的一間套房，他賣180萬賣不掉，要郁慕明花360萬買下，郁慕明答應後兩人才和解，不過幾年後房價開始漲，郁慕明因此賺了不少，郁慕明覺得有點過意不去，每年都請李敖吃生魚片，兩人也成了好友，郁慕明上個月也才到醫院探望李敖。

郁慕明稱讚李敖是個有話直說、說話算數、敢做敢當的人，對人都是直來直往不搞背後插刀的人。也是個非常有才華的傳奇人物，李敖往生讓郁慕明覺得很遺憾，「以李敖的才華，是還可以做很多事的人。」

(中時)

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