《中時晚間快報》李敖病逝 後事從簡 不辦告別式追思會

◎李敖病逝 後事從簡 不辦告別式追思會

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中時電子報
綜合報導

◎李敖病逝 後事從簡 不辦告別式追思會

名作家李敖今天（18日）上午逝世於台北榮民總醫院，享壽83歲。李敖的家人表示，李敖於2015年7月因步態不穩至台北榮總求診，經診斷為腦幹腫瘤；而在台北榮總醫療團隊的努力下接連度過難關，也見證了李敖堅強的求生意志。無奈他終究不敵病魔的催殘，辭世後家屬強調後事從簡，不會舉辦告別式、追思會等活動。

◎國台辦批《台旅法》 「嚴重衝擊兩岸關係」

針對美國總統川普簽署「台灣旅行法」，大陸國台辦發言人安峰山今表示，這一法案雖不具法律約束力，但嚴重違反一中原則，給複雜嚴峻的兩岸關係造成嚴重衝擊，國台辦堅決反對。

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國安局明日將至立法院外交國防委員會報告，依國安局報告指出，習近平主觀期待兩岸關係有重大突破，以獲得自身歷史定位，隨其得以延任國家主席，對臺操作空間將更大，致未來兩岸關係發展變數增多。

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(中時電子報)

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