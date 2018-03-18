《中時晚間快報》李敖病逝 後事從簡 不辦告別式追思會

2018年03月18日 17:50 中時電子報 綜合報導

◎李敖病逝 後事從簡 不辦告別式追思會

名作家李敖今天（18日）上午逝世於台北榮民總醫院，享壽83歲。李敖的家人表示，李敖於2015年7月因步態不穩至台北榮總求診，經診斷為腦幹腫瘤；而在台北榮總醫療團隊的努力下接連度過難關，也見證了李敖堅強的求生意志。無奈他終究不敵病魔的催殘，辭世後家屬強調後事從簡，不會舉辦告別式、追思會等活動。

◎國台辦批《台旅法》 「嚴重衝擊兩岸關係」

針對美國總統川普簽署「台灣旅行法」，大陸國台辦發言人安峰山今表示，這一法案雖不具法律約束力，但嚴重違反一中原則，給複雜嚴峻的兩岸關係造成嚴重衝擊，國台辦堅決反對。

◎陸片面惠台 不斷弱化我主權地位

國安局明日將至立法院外交國防委員會報告，依國安局報告指出，習近平主觀期待兩岸關係有重大突破，以獲得自身歷史定位，隨其得以延任國家主席，對臺操作空間將更大，致未來兩岸關係發展變數增多。

◎《三生三世》東華帝君 迪麗熱巴理想男友

由楊冪、趙又廷主演的中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》晚間8點在中天綜合台36頻道播出，引起廣大劇迷討論，收視節節攀升，現劇情已進入夜華與素素的第二世情緣，另一對「東華鳳九」CP，迪麗熱巴飾演的「白鳳九」將化身宮女，對高偉光飾演的「東華帝君」展開熱烈追求。迪麗熱巴在劇中勇敢追愛，私下的她坦言談感情很被動，因此非常欣賞「白鳳九」專情、執著的一面，她說：「白鳳九就是東華帝君的超級大粉絲，可以為他做宮女，為他成為另一個人，是飛蛾撲火般的追求！」她還笑說很想嘗試演高冷的「東華帝君」，「很想知道一直拒人於千里之外，到底是什麼樣的感覺，想演這個角色，覺得很酷！」

(中時電子報)