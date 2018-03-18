李敖去世 長女7點聲明打「親子訴訟」：還我祖宗地位

2018年03月18日 17:51 中時電子報 施品瑜

知名作家李敖今（18日）上午病逝台北榮總，享壽83歲；其長子李戡召開記者會，表示將遵照父親遺願，不辦追思會、告別式任何活動，而李敖的長女李文稍早則在臉書PO兩人的合照，以李敖翻譯的愛爾蘭民謠《丹尼少年》（Danny boy）追悼父親，並宣布要打親子訴訟爭取「李家祖宗定位」。

李文在臉書發聲明，表示和李敖算是「好朋友」關係，所以對於對方離世，她並沒那麼難過，雖然他們之間是為了完成不同的使命感「利用」彼此，但她仍感恩李敖在金錢、房車等方面，一直撫育她長大。

不過，李文也透露不滿李敖沒幫她辦戶口這一點，使得她現在台灣拿身分很麻煩，宣布她將會去台北地方法院提出「親子關係」的訴訟，「還給我一個祖宗李家定位。現在只有老爸的扶養證明和曼哈頓出身證明有我們父女的關係，可是台灣所有有關機構的檔案文件並沒有我和我父親的任何關係登記。所以我需要法院的證明。也是我應該爭取得到的。」

另外，李文還預告她將完成《李敖不為人知的秘密》，讓大家看到父親真實的一面，及找人翻譯《李敖大全集》英文版，希望讓老爸的文學進到國際化，並呼籲媒體別去打擾父親現在的太太、家人們。

李文7點聲明全文：

首先，謝謝大家的關心，很抱歉我不能一一的回，所以我統一回以下的points：

1.）老爸和我是「好朋友」的關係 （54年在一個屋簷下連續住了不到20天），所以我不會那麼的「難過。」 大家粉絲都應該知道我們的故事。我就不多講了。白色恐怖時代，他坐牢以前要媽媽去紐約讀書，最後知道懷孕了就把我「搶」回來，一直撫育我長大（金錢），房子、車子、三個紐約和三藩市的私人大學的學費我已經很感恩了。雖然小時候他沒有換過我的尿布，不過父女之間也為了完成不同的使命感也「利用了」對方。

2.）對老爸不滿意的地方是： 1. 小時候堅決不給我辦戶口導致現在台灣拿身分很麻煩。你不喜歡台灣跟我沒有關係。2. 我14歲在媽媽的Boston家裡被她當時的先生文乃建性騷擾，父母沒出來替我維權，之後我自己維權寫了「我和李敖一起罵」的書，把整個事情包括文乃建的照片都放出來。我的「me too」 報仇了。3. 大陸第三中級人民法院，西門子的惡房東馬薇和中國國際貿易促進委員會的「司法不公」導致他跟我翻臉不認人。

3.）我會找我的哥大同事，學生和校友幫忙翻譯「李敖大全集」英文版。希望老爸可以拿到第二個諾貝爾文學獎的提名。 讓老爸的文學進到國際化，而不是在一個小島和大陸。

4.） 我會完稿 「李敖不為人知的秘密」的書......他的粉絲需要看到他真實的另外一面。

5。）我會開始去台北地方法院提出「親子關係」的訴訟。還給我一個祖宗李家定位。現在只有老爸的扶養證明和曼哈頓出身證明有我們父女的關係，可是台灣所有有關機構的檔案文件並沒有我和我父親的任何關係登記。所以我需要法院的證明。也是我應該爭取得到的。

6.）老爸和我最愛的奶奶去世以前，我是唯一李家拿到了博士學位......他（她）們也可以好好上heaven了。

7.）希望媒體朋友不要太打擾老爸最後太太的家人們。因為他們不太跟媒體打交道的。我習慣了。而且他們跟他過的生活比我長（20多年），所以比我會更痛苦。

最後老爸最喜歡的歌是「Danny Boy」 他是在沒有生同父異母的小孩子以前親自翻譯的。這首歌有很多人唱過，不過今天我選的是Elvis唱的，因為老爸也愛貓王，他們也是同一年出生的。

(中時電子報)