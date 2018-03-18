高於估價3倍！賈伯斯錯字求職信5百萬落槌

2018年03月18日 17:58 中時電子報 何宜玲

蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)在創立蘋果公司前3年，也曾當過菜鳥投出履歷表，他在1973年寫下這封簡歷，如今身價高漲，原本拍賣起標價只有5萬美元(約新台幣146萬元)，但是最後的拍賣價格落在17.4萬美元，折合台幣約507萬元，比估價多了3倍多，可見他在大家心中依然是神級份量。

根據美國財經新聞CNBC報導，已故的蘋果公司創辦人賈伯斯在45年前投出1封簡歷，這封簡單的求職信只有1頁篇幅，內容有多處拼字和文法錯誤。美國名人簽名拍賣商PR公司(PR Auction)原本預估價格為5萬美元。但最後由英格蘭的匿名網路家得標，拍賣價格高達17.4萬美元，比原先價格多了3倍多。

1984年，賈伯斯(左一)和朋友沃茲尼亞克(右一)共同發表最新的蘋果電腦。(圖/美聯社)

賈伯斯在求職信的姓名欄寫下Steven jobs，信中寫到惠普公司Hewitt-Packard，正確拼法應該是Hewlett-Packard。但信中並沒有提到像哪家公司尋求什麼職位。

他還在信中寫下地址、大學專業科目等都使用小寫開頭，沒有依照英文文法規則使用大寫開頭。信末，他提到自己的「特殊能力」是科技或設計工程師、數位。

1972年，賈伯斯高中畢業後，曾在報名里德學院(Reed College)秋季班就讀，但是只讀了1個學期便休學，因為這家私立學校的學費很貴。這封求職信是在他休學後的隔年寫下，但是又過了3年，也就是1976年，他便決定和朋友沃茲尼亞克(Steve Wozniak)共同創辦蘋果公司，一舉成為後世的傳奇。

(中時電子報)