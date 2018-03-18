宋楚瑜：李敖曾寫信鼓勵我不可退出政治

親民黨主席宋楚瑜。（資料照片，季志翔攝）

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知名作家李敖病逝，親民黨主席宋楚瑜今在臉書懷念李敖。宋楚瑜印象深刻的是，他與李敖在2005年-2006年間競選台北市長，宋楚瑜選舉失利，宣布退出政治。結果李敖給他寫了一封信，勸慰鼓勵他，不可退出台灣政治，「雪中送炭的，才是真朋友，我對大師的俠士之風，感念不忘。」

宋楚瑜回憶，他在新聞局長任內就認識李敖，李敖的雜誌被警總查禁，新聞局協助他重新登記。後來兩人一起選了總統，李最後還呼籲把票投給宋，後來兩人每年總要見個2、3次面，談古論今。

宋楚瑜說，李敖是中國知識份子的另類典型。有人說他狂，但他自有一套狂的道理。經史子集，博聞強記；查找資料，無出其右；打抱不平，挑戰權威，被關被罵，毫無所懼。「儒以文亂法，俠以武犯禁」，法家最討厭的兩件事，他一枝筆全掃過了。

宋楚瑜稱讚李敖一生從不站邊靠派，但無時無刻必定站住個「理」字，以筆為矛，直指核心，戳穿一切虛假，不論你有多大的勢力？多少的徒眾？「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，特立獨行，卻更見知識份子的風骨。

宋楚瑜說，兩人本來是在政治的對立面，時勢移轉，卻成為莫逆之交。多次促膝長談，相見恨晚。「李敖吾兄，亦師亦友，俠骨柔腸，嘴利心軟，快意人生，瀟灑來去，不論您身在何方？大師形影，永遠在我心中！」

(中時)

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