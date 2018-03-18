大學生淨灘 200人響應

沙灘上還有大型沙發等家具，活動總共清出1300公斤的垃圾。（黃力勉攝）

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台東民眾帶著小朋友一起淨灘，一起愛護環境。（黃力勉攝）

台東大學機車研究社與臉書社團「就是礙台東」合辦淨灘活動「騎愛車，愛台東，淨灘行動Motorcyclean」，18日下午在台東市郊的豐谷海灘淨灘，共有200多人參與，清出的垃圾琳瑯滿目、數量驚人，總重達1300公斤。

豐谷海邊可能是台東最髒的海灘，由於附近住戶少、離台東市區近，有無良商人、營造商喜歡在海邊附近偷倒廢棄物，廢棄物隨著強風颳進海中、衝擊生態嚴重。

發起淨灘的機車研究社長陳祈憲表示，社團成員是喜歡騎車、玩車的台東大學生，因為常到四處遊玩，看到海灘很多垃圾覺得不忍心，才會號召社員、東大學生一起參與淨灘，並與長期淨灘的就是礙台東合作。

就是礙台東前任版主王泰捷表示，豐谷海邊確實垃圾非常多，活動當天還有一台載滿廢棄物的車輛疑似要偷倒，看到人多調頭就走，這次趁著人多好辦事，選擇淨灘難度最高的地點淨灘，讓豐谷海邊減少垃圾量。

淨灘淨出垃圾琳瑯滿目，沙發、床板等家具都有，碎玻璃、塑膠垃圾則佔大宗，經過清點總重量達1300公斤。

王泰捷表示，豐谷海邊長期有民眾釣魚，經過勸導釣魚民眾任意丟棄垃圾的情況有減少，偷到垃圾的情況仍需待台東民眾公德心提升。

(中時)

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