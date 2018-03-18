騎機車摔傷 參與路跑抽中汽車不必再摔車

雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿半馬馬拉松賽，來自台南一個月前騎機車上班摔傷的黃崧庭（左）負傷參賽，幸運抽中汽車。（許素惠攝）

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雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿半馬馬拉松賽，非洲肯亞亦有選手參加。（許素惠翻攝）
林惠萍（中）打扮成兔女郎，手抱東勢鄉特產胡蘿蔔，獲得雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿半馬馬拉松賽最佳造型獎。（許素惠翻攝）
雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿舉行半馬馬拉松賽，選手努力向前衝。（許素惠翻攝）

雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿18日舉行半馬馬拉松賽，國內外近3000好手雲集，來自台南的上班族黃崧庭月前騎機車摔傷，頭手裹紗部仍負傷參賽，幸運地抽中價值64萬元現代汽車1輛，他高興地直發抖說，以後有車開不會再摔車了。

金闕皇基太極殿獲得業者贊助，大手筆提供1600CC轎車1輛供參賽者抽獎，原本可以吸引更多人參加，但因廟方行事低調，未大肆宣傳，最後近3000人參賽。

主辦單位邀請世大運半程馬拉松銅牌玉兔女神游雅君代言，與選手同賽，國內外好手齊聚，有7名遠從非洲肯亞來的慢跑選手及3名日本選手，還有雲林縣3000公尺障礙賽全國紀錄保持人廖佩苓等。

因為獎品豐富，與賽者幾乎每3人就有1人中獎，來自台南麻豆的黃崧庭是最最幸運的人，抽中了汽車，興奮地直發抖。

28歲的黃崧庭頭手仍包紮著，他說1個月前上班時騎機車摔傷，一度想棄賽，但慢跑是他的最愛，仍負傷與賽，忍痛跑完健康組10公里賽程，沒想到抽中最大獎轎車，感謝神明保佑，有了車子開，以後再也不會摔車了。

(中時)

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